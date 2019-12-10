Прямой эфир

Эксперты оценили достижения Лужкова на посту мэра Москвы

0
Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Опрошенные «Известиями» эксперты оценили достижения бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова на посту столичного градоначальника.

Ранее 10 декабря стало известно, что Лужков скончался в клинике Мюнхенского университета Гроссхадерн после операции на сердце. По информации РЕН ТВ, хирургическое вмешательство завершилось успешно, однако организм политика не выдержал нагрузки.

Бывший пресс-секретарь Юрия Лужкова Сергей Цой назвал время экс-градоначальника целой эпохой. «Он начал работать мэром в тот момент, когда ситуация в столице была очень тяжелой. Не хватало продовольствия, табачный бунт, на центральных улицах с грязных деревянных ящиков торговали фруктами, овощами и другими продуктами и многое другое. В 1997 году все ахнули, потому что город преобразился, он стал светлым и чистым, с мощной экономикой», — сказал Цой.

Человек с земли: умер Юрий Лужков
Чем запомнился бывший мэр Москвы россиянам

По его словам, Лужкову удалось успешно перевести Москву с рельсов социалистической экономики на рельсы рыночной. Бывший мэр обладал системным подходом к развитию города, добавил Цой.

Депутат Мосгордумы III, IV, V и VI созывов Михаил Антонцев напомнил об усилиях Лужкова в социальной сфере.

«И он, и его команда взяли на себя ответственность за сохранение рабочих мест. Все эти годы в Москве велось строительство, и работали промышленные предприятия на эту отрасль. Люди получали зарплату. Юрий Михайлович выступил против приватизации. Москва отказалась от тупой монетизации льгот», — добавил Антонцев.

Количество личных автомобилей москвичей выросло в пять раз при Лужкове, отметил директор Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Михаил Блинкин.

«Юрий Михайлович застал эпоху, в которую Москва стала автомобильным городом. Когда он стал вице-мэром (в 1991 году. — Ред.) на 1 тыс. жителей приходилось 80 автомобилей, в 2010-м — более 400 машин... И это был некоторый шок, ответ на который был в «больших стройках», в том числе это бессветофорная Большая Ленинградка и ТТК. Ряд проектов был очень удачным», — заявил Блинкин.

Лужков возглавлял Москву с 19​92 по 2010 год. С 1996 до 2001 года он одновременно занимал должность председателя правительства столицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Политолог сравнил Лужкова с Хрущевым
Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019