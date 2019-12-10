Эксперты оценили достижения Лужкова на посту мэра Москвы

Опрошенные «Известиями» эксперты оценили достижения бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова на посту столичного градоначальника.

Ранее 10 декабря стало известно, что Лужков скончался в клинике Мюнхенского университета Гроссхадерн после операции на сердце. По информации РЕН ТВ, хирургическое вмешательство завершилось успешно, однако организм политика не выдержал нагрузки.

Бывший пресс-секретарь Юрия Лужкова Сергей Цой назвал время экс-градоначальника целой эпохой. «Он начал работать мэром в тот момент, когда ситуация в столице была очень тяжелой. Не хватало продовольствия, табачный бунт, на центральных улицах с грязных деревянных ящиков торговали фруктами, овощами и другими продуктами и многое другое. В 1997 году все ахнули, потому что город преобразился, он стал светлым и чистым, с мощной экономикой», — сказал Цой.

По его словам, Лужкову удалось успешно перевести Москву с рельсов социалистической экономики на рельсы рыночной. Бывший мэр обладал системным подходом к развитию города, добавил Цой.

Депутат Мосгордумы III, IV, V и VI созывов Михаил Антонцев напомнил об усилиях Лужкова в социальной сфере.

«И он, и его команда взяли на себя ответственность за сохранение рабочих мест. Все эти годы в Москве велось строительство, и работали промышленные предприятия на эту отрасль. Люди получали зарплату. Юрий Михайлович выступил против приватизации. Москва отказалась от тупой монетизации льгот», — добавил Антонцев.

Количество личных автомобилей москвичей выросло в пять раз при Лужкове, отметил директор Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Михаил Блинкин.

«Юрий Михайлович застал эпоху, в которую Москва стала автомобильным городом. Когда он стал вице-мэром (в 1991 году. — Ред.) на 1 тыс. жителей приходилось 80 автомобилей, в 2010-м — более 400 машин... И это был некоторый шок, ответ на который был в «больших стройках», в том числе это бессветофорная Большая Ленинградка и ТТК. Ряд проектов был очень удачным», — заявил Блинкин.

Лужков возглавлял Москву с 19​92 по 2010 год. С 1996 до 2001 года он одновременно занимал должность председателя правительства столицы.