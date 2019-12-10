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Жириновский назвал Лужкова человеком с твердой позицией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в годы правления Юрия Лужкова москвичи чувствовали, что в «городе есть хозяин».

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«Он, так сказать, везде присутствовал. Не было у него какой-то расхлябанности, он занимал твердую позицию. Может быть, что-то там по линии членов семьи были какие-то перекосы, «родственные наряды», но это уже в любой семье, наверно», — приводит его слова телеканал РЕН ТВ во вторник, 10 декабря.

Жириновский подчеркнул, что Лужков останется в памяти людей как человек, который умел работать. Сейчас таких людей не хватает, заключил политик.

Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни в больнице Мюнхена, где ему провели операцию на сердце. Об этом стало известно ранее 10 декабря. После хирургического вмешательства начались осложнения, и организм экс-мэра не справился с нагрузкой. Из наркоза Лужков не вышел.

Похороны пройдут 12 декабря в Москве. Отпевание проведет лично Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Юрий Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. В 1958 году он окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности (ныне РГУ нефти и газа) им. И.М. Губкина по специальности «инженер-механик». В 1987 году он был назначен первым зампредседателя Мосгорисполкома, а через три года выдвинут на пост председателя Мосгорисполкома. В 1991 году Лужкова избрали вице-мэром Москвы. Он занимал пост мэра города с 1992 по 2010 год. В период с 1996 по 2001 год он одновременно являлся председателем правительства столицы.

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