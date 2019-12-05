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Оргкомитет фестиваля «Новая волна» создают в Казани

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Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил создать организационный комитет фестиваля «Новая волна», который переедет в Казань. Об этом сообщила официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова.

Ожидается, что музыкальный конкурс пройдет в августе и участие в нем примут до 1,3 тыс. певцов. Галимова напомнила, что переговоры о возможности проведения конкурса в Казани велись уже давно. Зал для «Новой волны» еще не определен. Сначала команда основателя фестиваля Игоря Крутого должна утвердить число зрительских мест. Об этом информирует Inkazan.ru.

Напомним, «Новая волна» проходила в латвийской Юрмале с 2002 по 2014 год, после чего фестиваль был перенесен в Сочи из-за политической обстановки — в июле 2014 года власти Латвии запретили въезд в страну нескольким российским артистам.

Ранее латвийская певица Лайма Вайкуле, учредитель музыкального фестиваля Laima Rendezvous Jurmala, заявила, что хотела бы, чтобы «Новая волна» вернулась в Юрмалу. В ответ на это Крутой сказал, что в 2015 году велись переговоры о возвращении конкурса в Юрмалу, но в это время певица занялась своим фестивалем.

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