Филипп Киркоров не попал в фонограмму на «Новой волне»

Российский певец Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления на фестивале «Новая волна» в Сочи.

Казус с участием народного артиста России произошел на закрытии конкурса с песней «Атландита». Голос Киркорова раздался из колонок во время проигрыша. После этого певец быстро поднес микрофон к лицу. Казус заметили некоторые зрители, сам певец не растерялся и как ни в чем не бывало продолжил выступление.