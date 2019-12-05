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Двое пострадавших при стрельбе в Перл-Харборе скончались

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Фото: twitter.com
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Два человека, раненных при стрельбе на территории американской военно-морской базы Перл-Харбор, скончались. Стрелок покончил с собой. Об этом рассказал официальный представитель ВМФ США Роберт Чадвик в четверг, 5 декабря.

Погибшие были гражданскими, они работали на судоверфи, передает CBS. Их имена не будут разглашены до получения разрешения от родственников.

Еще один человек, тоже рабочий, ранен и находится в больнице.

Стрельбу открыл служащий на базе моряк, рассказал Чадвик. Он приписан к одной из подводных лодок, передает ABC. Мотивы его действий пока не выяснены. Из какого оружия велся огонь, выясняется. Представитель ВМФ уточнил, что иметь личное оружие служащим базы запрещено.

Ранее сообщалось об одном погибшем и троих раненых в ходе стрельбы. Уточнялось, что двое пострадавших в критическом состоянии.

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