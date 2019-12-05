СМИ сообщили о стрельбе в Перл-Харборе

Один человек погиб и трое пострадали в результате стрельбы на военно-морской верфи в Перл-Харборе, сообщает в среду, 4 декабря, телеканал Hawaii News Now.

Отмечается, что двое раненых находятся в критическом состоянии.

По данным телеканала, среди пострадавших есть гражданские лица. На данный момент ситуацию удалось взять под контроль.

В связи с инцидентом вход на базу закрыт.

1 декабря неизвестный открыл стрельбу в Новом Орлеане после матча по американскому футболу, ранив не менее 11 человек, двое из них находятся в критическом состоянии.