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На севере Москвы загорелось административное здание РЖД

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Фото: РЕН ТВ
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На севере Москвы загорелись здание управления и обслуживания железных дорог РЖД и находящиеся рядом гаражи. Об этом 24 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Пожар произошел по адресу: Михалковская ул., 59.

В пресс-службе столичного главка МЧС подтвердили ТАСС информацию о возгорании.

«По данному адресу происходит загорание трех металлических в ряду стоящих гаражей и примыкающего к ним одноэтажного административного здания на общей площади около 150 кв. м», — сообщили в ГУ СЧС.

Позже источник агентства сообщил, что площадь пожара возросла до 200 кв. м.

Информации о пострадавших нет.

21 ноября на юго-востоке Москвы загорелся склад. Пожарные ликвидировали возгорание.

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