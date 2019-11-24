На севере Москвы загорелось административное здание РЖД
На севере Москвы загорелись здание управления и обслуживания железных дорог РЖД и находящиеся рядом гаражи. Об этом 24 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Пожар произошел по адресу: Михалковская ул., 59.
В пресс-службе столичного главка МЧС подтвердили ТАСС информацию о возгорании.
«По данному адресу происходит загорание трех металлических в ряду стоящих гаражей и примыкающего к ним одноэтажного административного здания на общей площади около 150 кв. м», — сообщили в ГУ СЧС.
Позже источник агентства сообщил, что площадь пожара возросла до 200 кв. м.
Информации о пострадавших нет.
21 ноября на юго-востоке Москвы загорелся склад. Пожарные ликвидировали возгорание.