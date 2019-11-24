Один человек пострадал и 60 эвакуированы из-за пожара в ресторане Сургута

В Сургуте 60 человек эвакуировали из горящего ресторана «Кристалл». Об этом 24 ноября «РИА Новости» сообщили в пресс-службе МЧС России.

Уточняется, что один пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью.

По данным агентства, здание ресторана на улице Рационализаторов загорелось на площади 3,6 тыс. кв. м. Борьбу с огнем ведут 36 человек и 13 единиц техники. Обстоятельства возгорания выясняются.

В августе сообщалось, что в московском ресторане сети быстрого питания «Бургер Кинг» произошел пожар из-за возгорания жира, скопившегося в вытяжке. Площадь пожара составила 7 кв. м. Эвакуировали 12 человек.