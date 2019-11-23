Спасатели локализовали пожар в автосервисе Подольска

Пожар в здании автосервиса в Подольске Московской области локализовали. Об этом в субботу, 23 ноября, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«В 18:53 — локализация на площади 360 кв. м», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул на площади 3000 кв. м.

Отмечается также, что для операции на Домодедовском шоссе было привлечено 11 единиц техники и 38 человек.

О пострадавших в пресс-службе не сообщили.

18 ноября пожар вспыхнул в автосервисе на северо-западе Москвы. Возгоранию был присвоен второй ранг сложности.