Крым с начала года принял более миллиона украинских туристов

Более 1 млн туристов с Украины посетили Крым с начала 2019 года. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства курортов и туризма республики.

«В Крыму отдохнуло уже более 1 млн туристов с Украины. Всего за январь-сентябрь 2019 года в Крыму отдохнуло 6,6 млн туристов, что на 10% выше, чем за аналогичный период 2018 года», — говорится в пресс-релизе службы.

При этом власти Крыма отмечают, что у многих граждан Украины, приехавших в Крым, есть недвижимость на полуострове, а некоторые едут дальше, по Крымскому мосту в Краснодарский край.

20 сентября сообщалось, что курорты Краснодарского края и Крыма пользовались наибольшей популярностью среди россиян прошедшим летом, обогнав по посещаемости Турцию. Отмечается, что Краснодарский край для отдыха прошедшим летом выбрали 10,5 млн россиян, полуостров — 5 млн, а Турцию — 3,5 млн человек.