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Российский сенатор предложил Украине снять транспортную блокаду с Крыма

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Сенатор от Крымского региона Сергей Цеков предложил Киеву рассмотреть вопрос о полном восстановлении транспортного сообщения с полуостровом, включая движение поездов и самолетов.

«Украина могла бы восстановить движение всех видов транспорта, включая автобусное, автомобильное, железнодорожное, авиасообщение», — цитирует политика «РИА Новости».

По его словам, украинские власти Москве «этим одолжение не сделают», зато создадут хорошие условия для граждан своей страны, чтобы они могли ездить в Крым к родственникам и на отдых.

Цеков добавил, что запуск официальных пассажирских перевозок на границе с Крымом будет определенным плюсом для граждан Украины, которые «смогут добираться до пунктов пропуска в цивилизованном порядке».

13 июля президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Херсонскую область поручил завершить обустройство контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом до 20 декабря текущего года.

Железнодорожное и воздушное сообщение с Крымом Украина прекратила в 2014 году, после того как Крым по итогам референдума вошел в состав России.

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