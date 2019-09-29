Украинский министр допустил возобновление пассажирского сообщения с Крымом

В Киеве заявили о готовности возобновить пассажирское сообщение с Крымом. Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Отвечая на вопрос журналиста в эфире «Радио «Свобода» о том, планируются ли официальные пассажирские перевозки в Крым, министр сказал: «Обязательно».

По его словам, министерство инфраструктуры будет участвовать в организации конкурсов для перевозчиков наряду с местными властями.

Как отметил Криклий, помимо этого, Украина строит контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. По мнению министра, КПП будут построены вовремя, «как была поставлена президентом задача». Речь идет о пунктах «Чонгар» и «Каланчак», где строится сервисная часть.

Позже министр на своей странице в Facebook пояснил, что журналисты его неправильно поняли.

«Наряду с КПВВ обустраиваются станции, с которых украинские перевозчики будут перевозить пассажиров по территории Украины, повторю — украинские перевозчики исключительно по Украине. Не идет речи про возобновление каких-либо рейсов в/из оккупированного Крыма», — заявил Криклий.

По мнению министра, его слова «перекрутили», выставив его «сепаратистом».

13 июля президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Херсонскую область поручил завершить обустройство контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом до 20 декабря текущего года. Глава Херсонской области Юрий Гусев заявил, что завершить первый этап обустройства пунктов и создать на них режимные зоны планируется до 15 ноября.

Железнодорожное и воздушное сообщение с Крымом Украина прекратила в 2014 году, после того как Крым по итогам референдума вошел в состав России.