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В Крыму предложили Зеленскому альтернативу курсу в НАТО

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Фото: РИА Новости/Александр Полегенько
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому вместо курса на вступление в НАТО стоит заняться налаживанием добрососедских отношений с Россией. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Республики Крым Роман Чегринец.

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«Пану президенту Украины не надо повторять ошибки предшественника, а стоит прислушаться к совету [президента США] Дональда Трампа, который он прослушал с кислым лицом, и наладить отношения с президентом России», — сказал Чегринец журналистам «РИА Новости».

Чегринец отметил, что Зеленский является для него хорошим актером, но плохим политиком. По его словам, остаться у власти украинскому президенту удастся только в случае налаживания отношений с РФ.

Ранее 27 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что провел беседу с Зеленским на тему вступления страны в альянс. По его словам, для этого Украина обязана выполнить определенные условия.

5 июня депутат рады Евгений Балицкий рассказал, что возможное вступление Украины в альянс не гарантирует улучшения жизни в стране.

После госпереворота на Украине в 2014 году новое руководство страны решило отказаться от внеблокового статуса, а позднее закрепило в конституции стремление вступить в НАТО и в ЕС как внешнеполитический курс.

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