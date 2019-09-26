Прямой эфир

Лукашенко усомнился в возможности возвращения Крыма Украине

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отрицательно ответил на вопрос украинской журналистки о возможном возвращении Крыма в состав Украины. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщает «БелТА».

«Украине придется признать — Крым она обратно не получит»
Член британского парламента лорд Ричард Бэлф — о сквернословии в адрес Москвы и неизбежности Brexit

По словам белорусского лидера, он не считает это возможным в обозримом будущем.

«Мне кажется, нет. Этот вопрос закрыт раз и навсегда», — сказал Лукашенко во время пресс-конференции в Минске для украинских СМИ.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его американский коллега Дональд Трамп в ходе встречи пообещал Киеву помощь в «возвращении» Крыма.

Отношения Москвы и Киева испортились после государственного переворота на Украине в 2014 году. В марте того же года жители Крыма высказались на референдуме за присоединение к России, а на востоке Украины началась гражданская война. Украинские власти считают полуостров оккупированной территорией, а в организации конфликта на востоке страны обвиняют Москву.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019