Лукашенко усомнился в возможности возвращения Крыма Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отрицательно ответил на вопрос украинской журналистки о возможном возвращении Крыма в состав Украины. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщает «БелТА».

По словам белорусского лидера, он не считает это возможным в обозримом будущем.

«Мне кажется, нет. Этот вопрос закрыт раз и навсегда», — сказал Лукашенко во время пресс-конференции в Минске для украинских СМИ.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его американский коллега Дональд Трамп в ходе встречи пообещал Киеву помощь в «возвращении» Крыма.

Отношения Москвы и Киева испортились после государственного переворота на Украине в 2014 году. В марте того же года жители Крыма высказались на референдуме за присоединение к России, а на востоке Украины началась гражданская война. Украинские власти считают полуостров оккупированной территорией, а в организации конфликта на востоке страны обвиняют Москву.