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По Крымскому мосту за год проехали более 700 тыс. грузовиков

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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За 12 месяцев, прошедших с момента открытия Крымского моста, по нему проехали более 700 тыс. грузовиков. Об этом во вторник, 1 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост».

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«723 тысячи грузовиков проехали по Крымскому мосту за 12 месяцев… Годовой грузовой трафик в 2,5 раза превысил аналогичный показатель Керченской паромной переправы», — указано в сообщении.

24 сентября сообщалось, что по железнодорожной части Крымского моста проехал тестовый поезд с журналистами. Регулярное движение поездов планируется запустить в декабре. Кроме того, 30 августа сообщалось о планах строительства новой скоростной трассы из Краснодара к Крымскому мосту. Такую возможность обсуждали Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания «Автодор».

Крымский мост — самый протяженный в России. Он соединяет Керченский и Таманский полуострова через остров Тузлa и Тузлинскую косу. Строительство автодорожной части завершилось 15 мая 2018 года, в мае же было открыто автомобильное движение по мосту. Движение грузовиков было запущено 1 октября 2018 года.

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