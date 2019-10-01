По Крымскому мосту за год проехали более 700 тыс. грузовиков

За 12 месяцев, прошедших с момента открытия Крымского моста, по нему проехали более 700 тыс. грузовиков. Об этом во вторник, 1 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост».

«723 тысячи грузовиков проехали по Крымскому мосту за 12 месяцев… Годовой грузовой трафик в 2,5 раза превысил аналогичный показатель Керченской паромной переправы», — указано в сообщении.

24 сентября сообщалось, что по железнодорожной части Крымского моста проехал тестовый поезд с журналистами. Регулярное движение поездов планируется запустить в декабре. Кроме того, 30 августа сообщалось о планах строительства новой скоростной трассы из Краснодара к Крымскому мосту. Такую возможность обсуждали Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания «Автодор».

Крымский мост — самый протяженный в России. Он соединяет Керченский и Таманский полуострова через остров Тузлa и Тузлинскую косу. Строительство автодорожной части завершилось 15 мая 2018 года, в мае же было открыто автомобильное движение по мосту. Движение грузовиков было запущено 1 октября 2018 года.