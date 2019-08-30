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В России предложили построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту

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Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания «Автодор» обсуждают строительство новой бесплатной скоростной трассы, которая соединит Краснодар с Крымским мостом. Об этом в пятницу, 30 августа, со ссылкой на источники сообщает газета «Ведомости».

Поезда пойдут по графику
Дату запуска железнодорожного моста в Крым менять не планируют

Отмечается, что сейчас из Краснодара в Крым можно доехать по двум дорогам: одна из них идет через Крымск и Джигинку, вторая — А-289 — идет от Краснодара в Славянск-на-Кубани и город Темрюк. Специалисты отмечают, что из-за возросшего трафика на автомобильной части Крымского моста на данных трассах возникают большие пробки.

По данным источников издания, новую дорогу протяженностью 128 км предлагается построить южнее А-289. Если проект будет одобрен, завершат работы уже в 2022 году.

13 августа сообщалось, что на Крымском мосту зафиксировали новый рекорд трафика — по сооружению за сутки проехало 35 989 машин.

Крымский мост — самый протяженный в России. Он соединяет Керченский и Таманский полуострова через остров Тузлa и Тузлинскую косу. Строительство автодорожной части завершилось 15 мая 2018 года, а железнодорожную часть запустятв эксплуатацию ориентировочно 9–10 декабря. 18 июля появилось видео укладки рельсов на сооружении.

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