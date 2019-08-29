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Зачитавшая перед Зеленским рэп-певица объяснила поездку в Крым

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Фото: president.gov.ua
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Украинская певица Алина Паш, которая прочитала рэп перед президентом Владимиром Зеленским на праздновании Дня независимости в Киеве, объяснила свою поездку в Крым после воссоединения полуострова с Россией.

Певица ранее попала под шквал критики украинских СМИ из-за поездок в Москву и Крым, а ее близким начали поступать угрозы.

Паш рассказала, что ездила на полуостров в 2015 году на свадьбу знакомых, пишет «РИА Новости». Девушка также заявила, что не готова отвечать перед обществом как артист и готова ответить по закону, если нарушила законодательство Украины.

Также певица отметила, что с момента создания коллектива ни разу не выступала на территории России, а визиты в Москву также были по личным мотивам.

На выборах президента Украины Зеленский сразу после голосования пообщался с журналистами. Он рассказал, что утром жена поставила ему трек американского рэпера Эминема «для настроения», а после зачитал несколько строчек по просьбе работников СМИ.

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