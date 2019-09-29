Хэмилтон в четвертый раз выиграл Гран-при России «Формулы-1»

В Сочи завершился этап «Формулы-1» ВТБ Гран-при России. Победителем стал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Он уже в четвертый раз выигрывает Гран-при России.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят, стартовавший с последнего ряда, занял 12-е место. Его партнер по команде француз Пьер Гасли стал 14-м.

Ранее в воскресенье в рамках Гран-при прошла гонка в серии «Формула-2». Победителем стал гонщик ART Grand Prix Ник де Врис (Нидерланды), пришедший с результатом 54 минуты 12,087 секунды, вторым пришел канадский гонщик DAMS Николас Латифи (+4,918), третьим — швейцарский пилот команды Carlin Луи Делетраз (+5,995).

Лучшим из россиян стал Никита Мазепин (ART) (восьмое место, +28,572). Сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера немец Мик Шумахер (PREMA Racing) и россиянин Артем Маркелов (BWT Arden) не финишировали.

Де Врис также досрочно стал победителем всей серии, так как за три гонки до финала стал недосягаемым для соперников.

Помимо гонок гостей ожидала большая развлекательная программа: экспозиция сочинского Авто Спорт музея, развлекательные площадки для детей и взрослых, выступления уличных артистов, гоночные симуляторы Esports, Pit-Stop Challenge, Reaction Challenge, Emirates Helmet, Фестиваль драйва и моторов с выступлениями дрифтеров. Завершением станет концерт группы «Ночные снайперы».

Титульным спонсором российского этапа гонок «Формулы-1» выступает банк ВТБ.