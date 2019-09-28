«В борьбе за чемпионство в «Формуле-1» уже вряд ли появится интрига»

В сентябре Сергей Сироткин стал первым среди гонщиков нынешнего сезона «Формулы-1», протестировавшим на трассе новые 18-дюймовые шины, которые будут установлены на автомобилях чемпионата в 2021 году. За два тестовых дня россиянин проехал 213 кругов — более 1 тыс. км. Прибыв на Гран-при России в качестве резервного пилота «Рено» и «Макларен», Сергей дал интервью «Известиям». В ходе беседы 24-летний гонщик программы SMP Racing, который в прошлом году был боевым пилотом «Уильямс», рассказал о своем сезоне в гонках на выносливость и главных интригах «Формулы-1», а также оценил свои перспективы в автоспорте.

— В середине сентября во Франции на автодроме «Поль Рикар», вы протестировали на трассе новые 18-дюймовые шины. Это был полезный опыт?

— Это было важно для команды «Рено», которая собрала много информации для работы над машиной под регламент 2021 года. Как пилоту мне ценно, что для такой важной миссии выбрали именно меня. За это им большое спасибо. В плане моей работы многого рассказать я не могу. Отмечу лишь, что за два дня мы проехали очень впечатляющую дистанцию на разных типах шин. Так что тесты получились продуктивными и рабочими.

— Уже получена какая-то обратная связь от команды?

— Безусловно, но эта информация строго конфиденциальна.

— В прошлом году на Гран-при России у вас не было ни одной свободной минуты. В этом году полегче?

— У меня достаточно загруженная медийная активность в эти дни. Но всё происходит в более расслабленной атмосфере, чем в 2018 году. Нет прессинга и стресса, что надо выступать за рулем. Поэтому могу сосредоточиться на общении со СМИ и болельщиками.

— Посетите трибуну на «Сочи Автодроме», которая была названа в вашу честь?

— Мы обсуждаем, в каком формате сделать это так, чтобы было приятно и комфортно для всех фанатов.

— В этом году вы приняли участие в трех заключительных этапах сезона-2018/19 FIA WEC — гонках на выносливость. Что вас порадовало в этих стартах?

— Наиболее приятный момент, что после работы в «Формуле-1», где много структур, вся информация и работа, которую ты выполняешь, проходит кучу фильтров разных департаментов, я вновь почувствовал всю прелесть маленького коллектива. Можно сказать, я вернулся во времена молодежных серий, когда ты погружен в дружескую командную атмосферу. Ты что-то сделал и видишь, как это отражается на скорости машины. В этом плане было приятно вновь вспомнить те ощущения, которые я испытывал шесть-семь лет назад.

— После гонки «24 часа Ле-Мана» появилась информация, что вы стали резервным пилотом «Макларена». Можете рассказать, в чем заключается ваше сотрудничество?

— Всё гораздо примитивнее, чем многие думают. В случае необходимости они имеют право пригласить меня выступить за рулем их машины. Точно так же на дополнительных условиях руководители «Макларена» могут дать мне предложение по выполнению определенных работ на симуляторе или на базе команды.

— Есть понимание, где вы проведете следующий сезон?

— Планов много, но пока не могу сказать ничего конкретного. Да, это не самое простое время в моей карьере, но мы продолжаем работать и прилагать усилия для достижения целей.

— От «Ред Булла» ждали больше в этом сезоне «Формулы-1». С чем вы связываете не самое удачное выступление австрийской команды?

— Мне кажется, у «Ред Булла» в этом году поменялась философия. Их машина не всегда оправдывает ожидания. В том плане, что ее традиционные сильные и слабые стороны не всегда закономерно срабатывают, как это бывало на протяжении прошлых сезонов. Поэтому этот сезон можно назвать переходным. Думаю, в 2021 году они прибавят.

— Борьба за чемпионский титул продолжается или Льюис Хэмилтон уже слишком серьезно оторвался от конкурентов?

— В борьбе за титул уже вряд ли будет интрига — Хэмилтон должен опять уверенно выиграть чемпионат. Хотя интрига сохраняется за счет того, что все уикенды проходят достаточно интересно — есть борьба как в квалификации, так и в гонках. В итоге получается отличный сезон, на мой взгляд.

— Как оцените этот год для «Рено»?

— Было очень трудное начало сезона. Особенно учитывая, что команда заключила контракт с таким топовым гонщиком, как Даниэль Риккардо. К тому же «Рено» позиционирует себя как производитель, который вернулся в «Королевские гонки» не просто так, а с серьезными задачами. Команда без лишней суеты и нервов отреагировала на ту ситуацию, постепенно справилась с прессингом и возвращается к результатам достойного уровня.

— Мы общались в середине июня, и вы сказали, что Алекс Албон очень удивил вас на старте сезона. Затем таец перешел из «Торо Россо» в «Ред Булл» и сейчас очень ярко проявляет себя в топ-команде. Он — главное открытие сезона?

— Не стал бы так говорить. Если рассуждать про главное открытие, можно отметить успехи Шарля Леклера в «Феррари». От Албона действительно никто не ожидал, что с первого сезона он поедет так стабильно. Даня Квят очень хорош после возвращения «Формулу-1». Так что выделять кого-то одного я бы не стал. Тем более сезон еще продолжается.