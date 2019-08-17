Домашнее задание: наши пилоты готовы проявить себя в Сочи

С 26 по 29 сентября в шестой раз пройдет Гран-при России «Формулы-1». В насыщенной программе гоночных заездов на «Сочи Автодроме» главными действующими лицами для российских любителей автоспорта будут наши пилоты — Даниил Квят («Торо Россо»), а также Никита Мазепин и Роберт Шварцман — участники молодежных чемпионатов «Формулы-2» и «Формулы-3». Домашний этап станет своеобразной проверкой качества работы, проделанной ими в течение сезона. «Известия» рассказывают, как у российских гонщиков складывается нынешний сезон и чего ждать от них в Сочи.

На «Сочи Автодроме» россияне получат бонус в виде дополнительной поддержки болельщиков, причем поклонники Даниила Квята смогут болеть за любимого пилота с трибуны Т3, названной в его честь. В перерывах же между гоночными баталиями зрители получат возможность сходить на концерты «Ленинграда» и «Мумий Тролля», посмотреть авиашоу, побывать на фестивале драйва и моторов и многих других развлекательных мероприятиях, которые подготовили организаторы Гран-при России.

Триумфальное возвращение

Это год имеет для Даниила Квята большое значение с точки зрения развития карьеры. У россиянина накопился большой опыт взлетов и падений. Прошлый сезон он пропустил, а в нынешнем вернулся в «Формулу-1» на место боевого пилота и сейчас уверенно выступает в составе «Торо Россо» — младшей команды гоночной системы «Ред Булл». Сейчас Даниил Квят снова на подъеме. Он демонстрирует хороший темп в «Торо Россо» с учетом возможностей его машины. Россиянин почти всегда ведет борьбу в очковой зоне или на подступах к ней. За 12 этапов Даниил уже шесть раз заезжал в топ-10, а на Гран-при Германии и вовсе занял третье место. «Торо Россо» до гонки в Хоккенхайме была на подиуме лишь раз — с Себастьяном Феттелем на Гран-при Италии в 2008 году, то есть 11 лет назад.

Россиянин получает лестные отзывы от прессы и своих руководителей. Они отмечают, насколько более уверенным и зрелым стал его пилотаж. Уже по ходу сезона пошли разговоры о возможности возвращения Квята в состав «Ред Булл», где он мог занять место Пьера Гасли, но вместо него руководство команды выбрало новичка «Формулы-1» Александра Албона. Именно таец будет пилотировать RB15 в девяти оставшихся Гран-при.

Тем не менее у Квята остаются шансы вернуться в топ-команду. Гасли полностью провалился, и неопытного Албона может ждать та же судьба. При этом сам Квят остается в комфортных условиях «Торо Россо», а в напарниках у него будет деморализованный Гасли. Всё, что нужно от россиянина, — справиться с негативными эмоциями и добить «раненого» француза. Для карьеры Даниила это станет решающим тестом. Если все сложится, то он окажется единственным кандидатом на роль напарника Макса Ферстаппена. Помешать сможет разве что сенсационное возвращение Феттеля.

Г-2 Даниил Квят Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Думаю, что решение заменить Гасли на Албона было принято гораздо раньше уикенда в Германии, где Даня взял подиум, — рассказал «Известиям» российский гонщик, победитель серии Ле-Ман-2004 в классе N-GT Роман Русинов. — При этом важно понимать, что ни у кого в «Ред Булле» нет 100% гарантии на это место. У Албона, Квята и Гасли примерно равные шансы стать стать напарником Ферстапенна на следующий сезон. После девяти оставшихся гонок они выберут лучшего. Поэтому россиянин сохраняет шансы вернуться в «Ред Булл», главное — хорошо проявить себя в оставшихся гонках. Сам факт, что его вернули в «Формулу-1» после годового перерыва, говорит о том, что в системе «быков» в нем заинтересованы.

Квят стартовал на «Сочи Автодроме» четыре раза, и лучшим результатом для него было пятое место в составе «Ред Булл» в сезоне-2015. При этом он всегда добирался здесь до финиша, даже в памятной гонке 2016 года, когда Даниил дважды столкнулся с Себастьяном Феттелем и получил штраф от судей. А значит, как бы ни складывалась для него пятая гонка в Олимпийском парке, россиянин будет бороться до конца.

На пути в «Королевские гонки»

Никита Мазепин проводит свой первый сезон в главной серии поддержки «Формулы-1». Новички «Формулы-2» обычно сталкиваются с трудностями при адаптации к новым более мощным болидам и к повышенному износу покрышек. Мазепину тоже не удалось избежать их в начале этого чемпионата. В основном он ведет борьбу в середине пелотона, но с каждым заездом приобретает дополнительный опыт, так необходимый в «Формуле-2».

Карьера Никиты Мазепина развивалась постепенно, но в прошлом году ему удался прорыв. Гонщик стал вице-чемпионом сильной молодежной серии GP3, которая также проводила заезды в рамках Гран-при России. На «Сочи Автодроме» россиянину удалось проявить себя в основной гонке и подняться на вторую ступень подиума, но в спринтерской гонке он разбил машину.

Г-1 Никита Мазепин Фото: ТАСС/PA Images/James Moy

Никита Мазепин стремится попасть в «Формулу-1», и в этом году он получил возможность продемонстрировать свой потенциал на уровне «Королевских гонок». В составе команды «Мерседес» пилот отработал тестовый день в Барселоне и показал лучшее время среди всех участников. В Сочи Мазепин имеет шансы показать свои лучшие результаты в сезоне.

— Никита — молодой и очень талантливый пилот, — отметил Роман Русинов. — Сейчас ему надо сконцентрироваться на «Формуле-2», очень непростом чемпионате. Пока у него не лучшие результаты, но я надеюсь, что он еще порадует своих болельщиков в этом сезоне. Есть ли у него шанс в ближайшие годы попасть в «Формулу-1»? Думаю, да. Но нужно воспользоваться этим шансом и быть в нужный момент в нужном месте.

Путь Роберта

Роберта Шварцмана не зря называют самым талантливым российским пилотом своего поколения. 19-летний гонщик много раз говорил о желании оказаться в «Формуле-1», и сейчас он максимально сосредоточен на достижении этой цели. Уроженец Санкт-Петербурга уверенно продвигается через сито молодежных серий к вершине автоспорта при поддержке российской гоночной программы SMP Racing. В 2017-м успехи Роберта заметили в «Феррари». Итальянская компания взяла молодого талантливого россиянина в свою академию пилотов, которая призвана доводить гонщиков до уровня Ф1.

Во всех формульных чемпионатах, где выступал Шварцман по ходу своей карьеры, он боролся за самые высокие результаты. Правда, долгое время от него ускользало итоговое первое место. Но в прошлом году Шварцман наконец выиграл первый титул в новозеландской Toyota Racing Series.

«Формула-3» — где сейчас выступает Роберт — это новый чемпионат, появившийся в результате слияния GP3 и Европейской серии Ф3. И у Шварцмана есть реальные шансы стать его первым победителем. На счету россиянина уже несколько выигранных гонок и пока первое место в общем зачете. Этап в Сочи — последний в календаре «Формулы-3», и здесь должна развернуться финальная борьба за титул. А участие в ней Шварцмана придаст соревнованиям значительный интерес.

Г-3 Роберт Шварцман Фото: SMP Racing/smpracing.ru

— С одной стороны, родные стены помогают, с другой, Роберт и другие пилоты-профессионалы, — отметил в разговоре с «Известиями» наставник Шварцмана, первый российский гонщик в истории «Формулы-1» Виталий Петров. — Очень важно попасть в настройки болида и проехать уикенд хорошо. Шварцман с самого начала сезона выглядит как профессионал своего дела. У меня не было особых замечаний по его психологическому настрою, концентрации. Он всегда отдается делу на 100%. Я уверен: если он продолжит в том же духе, то сможет добиться самых высоких результатов.

После девяти гонок в «Формуле-3» Роберт Шварцман набрал 124 очка и занимает первое место. У его ближайшего преследователя эстонца Юри Випса 112 баллов, у замыкающего тройку индуса Джехана Дарувала — 104 очка.