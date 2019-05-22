Никогда не сдаваться: Ники Лауда был настоящей легендой

На этой неделе в возрасте 70 лет умер Ники Лауда — трехкратный чемпион «Формулы-1» (1975, 1977, 1984), один из величайших гонщиков в истории автоспорта. С лета 2018-го знаменитый австриец большую часть времени находился в больнице — он перенес трансплантацию легкого. В конце прошлого года врачам казалось, что Лауда пошел на поправку, но затем он перенес тяжелую инфекцию и получил удар, от которого так и не оправился. Первый российский пилот в истории «Формулы-1» Виталий Петров и экс-коммерческий директор команды «Катерхэм» Оксана Косаченко вспоминают путь великого гонщика.

— К сожалению, так сложилось, что мне не довелось много общаться с Ники Лаудой, — рассказал «Известиям» пилот программы SMP Racing Виталий Петров. — Мы встречались в паддоке, здоровались, но никогда не получалось познакомиться по-настоящему, расспросить его о гонках, о его жизненном пути. Ники был великим человеком, настоящим чемпионом, самостоятельно построившим свою спортивную карьеру. У него была цель, и он шел к ней невзирая ни на какие препятствия. И главное свидетельство этому — авария 1976 года на Нюрбургринге. Вернуться после такого к полноценной жизни и особенно в спорт, в автоспорт и завоевать еще два чемпионских титула — подтверждение несгибаемой воли и характера. Большой пример для всех нас — никогда нельзя сдаваться.

Жизнь Лауды запросто могла оборваться 43 года назад. На знаменитой трассе «Нюрбургринге» он попал в жесточайшую аварию. Автомобиль загорелся, и пилот получил сильные ожоги, а в его легкие попали продукты горения. Врачи опасались за жизнь Ники, но он не только выжил, но и вернулся в гонки спустя всего шесть недель. А на следующий год выиграл свой второй чемпионский титул за рулем болида «Феррари».

В 1979 году Ники Лауда решил завершить карьеру и сосредоточиться на бизнесе, основав авиакомпанию Lauda Air. Правда, она потребовала так много инвестиций, что стала одной из причин возвращения австрийца в гонки. Пилот участвовал в чемпионате-1982 вместе с «Маклареном» и выиграл уже третью гонку после возвращения, доказав свой высочайший класс. Чемпионат Лауда завершил на пятом месте. Свой третий титул он выиграл в 1984 году, в тяжелой борьбе опередив Алена Проста. Следующий сезон-1985 складывался для Лауды неудачно, и он решил окончательно завершить карьеру.

В 2000 году Лауда продал авиакомпанию национальному перевозчику Austrian Airlines, но через три года вернулся в бизнес с брендом Niki. В 2016-м за ней последовала еще одна компания — Laudamotion — ее в 2018-м целиком выкупил Ryanair. Niki же несколько раз переходила из рук в руки, но в 2018 году чемпион вернул себе контрольный пакет. Кстати, авиакомпании были для австрийца не только бизнесом: он не раз самостоятельно садился за штурвал самолетов на чартерных и частных рейсах.

— Лауда — один из редких людей, которых можно смело назвать self made man — человек, который сделал себя сам, — рассказала «Известиям» Оксана Косаченко. — Мы сталкивались с ним не по работе в «Формуле-1», а по его авиакомпании. В начале 2000-х он пытался организовать заход Niki в Россию и попросил меня организовать большое мероприятие в Москве. Австриец запомнился не только тем, что сам лично проверял все сценарии, много общался с персоналом и контролировал абсолютно все процессы, но и тем, как удивил всех в день Х. Когда множество VIP-гостей собралось в Домодедово, там приземлился самолет Niki, подъехал на стоянку, и по лестнице спустился пилот, которого звали Ники Лауда. Он сам прилетел на гигантском Boeing в окружении своей свиты.

Последнее возвращение Лауды в «Формулу-1» произошло в 2012 году, когда он был назначен неисполнительным директором в совете директоров команды «Мерседес». Он и Тото Вольф сменили Росса Брауна и Норберта Хауга во главе амбициозного проекта и создали команду мечты. Последние пять лет пилоты «Мерседеса» безальтернативно выигрывали чемпионат и Кубок конструкторов (четыре раза это сделал Льюис Хэмилтон, еще одна победа на счету Нико Росберга).

— Ники много лет был послом команды «Мерседес» и успел очень многое сделать для чемпионата, — отметил Виталий Петров. — К нему прислушивались и пилоты, и руководители команд. Очень жаль, что он ушел от нас так рано. Покойся с миром, Ники.

Его должность в «Мерседесе» — неисполнительный директор — не соответствовала тому, что он делал, считает Оксана Косаченко.

— Да, он не ставил подписи на документах, но его опыт, знания, управленческий талант были очень важны для немецкой команды. Пилоты всегда могли обратиться к нему за советом, а менеджеры просили помощи при взаимодействии со спонсорами, — отметила она.

Считается, что Лауда уговорил Хэмилтона покинуть «Макларен» и присоединиться к проекту «Мерседеса» — в конце 2012 года такой выбор британца казался спорным.