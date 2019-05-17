Королевский доступ: любители гонок смогут прокатиться на болиде

Впервые в истории российского автоспорта желающие смогут научиться управлять настоящей формульной машиной. Об этом сообщил генеральный директор АНО «Росгонки» Алексей Титов, представивший новые проекты «Сочи Автодрома». Кроме того, любители автоспорта теперь имеют возможность учиться в школе дрифта под руководством вице-чемпиона мира Аркадия Цареградцева. Также в Сочи действует мотошкола, которая доступна для детей уже с двухлетнего возраста. Круглый год по автодрому будут проводиться экскурсии, в том числе на гольф-карах или гоночном такси по трассе «Формулы-1».

В феврале 2018 года автономная некоммерческая организация (АНО) «Росгонки» получила права на проведение Гран-при России «Формулы-1» и управление «Сочи Автодромом». Кроме того, новый оператор занялся популяризацией автоспорта среди жителей и гостей туристического города.

— Когда в прошлом году мы получили в управление «Сочи Автодром», то понимали, что у нас есть целевая аудитория — мужчины средних лет, достаточно обеспеченные, — пояснил Алексей Титов. — Это неплохо, но для популяризации автоспорта в России надо значительно расширять аудиторию за счет новых проектов. Мы разработали целую линейку продуктов, которые по своей ценовой политике доступны всем жителям и гостям Сочи.

Совместно с академией SMP Racing «Росгонки» объявили о запуске нового проекта. Теперь любой желающий сможет проехать по трассе «Формулы-1» за рулем одного из трех гоночных авто на выбор — болида «Формулы Рено 2.0», автомобиля серии Mitjet или машины класса GT.

— Несколько лет назад здесь была открыта Академия SMP Racing, которая также работает в Грозном и Нижнем Новгороде. Но, к сожалению, академия не доступна широкой аудитории — это более профессиональный путь, и у SMP Racing, увы, нет времени и ресурсов для того, чтобы помочь обычному человеку попробовать себя в роли пилота. Поэтому теперь мы открываем проект, где желающие смогут испытать трассу за рулем. Здесь будут работать инструкторы, которые помогут посетителям понять, что такое автоспорт и как он работает. Это позволит обычным любителям гонок испытать эмоции от управления профессиональной техникой, — заявил генеральный директор программы SMP Racing Дмитрий Саморуков.

Правда, по словам организаторов, управлять болидом доверят не всем. Будут оцениваться физические возможности желающего освоить гоночную технику, а также полученные им до этого навыки вождения.

Резервный пилот «Рено» Сергей Сироткин считает, что нужно вовлекать в автоспорт любителей гонок и будущих профессионалов.

— А для них самое важное — получать удовольствие о того, что ты делаешь, учиться чему-то новому у опытных пилотов. Надеюсь, найдется много энтузиастов, которые будут наслаждаться атмосферой этой трассы. Честно, когда я начинал заниматься автоспортом, такой возможности и близко не было, — отметил Сергей Сироткин.

Помимо широкой экскурсионной программы, на «Сочи Автодроме» открылась школа дрифта, где все желающие смогут научиться технике прохождения поворотов в управляемом заносе. Вице-чемпион мира Аркадий Цареградцев подберет нужные упражнения как для новичков, так и для опытных водителей, поделится азами безопасного дрифта и даже подготовит спортсменов к участию в чемпионатах любого уровня.

Для любителей мотоциклов на «Сочи Автодроме» открылась мотошкола. Ее ученики осваивают базовые знания, принципы и навыки управления байком. Также действуют школа детского мотоспорта и школа беговела Strider, куда можно записать малышей уже с двух-трех лет.

Кроме того, «Росгонки» планируют организацию новых спортивных мероприятий, не связанных с автоспортом. Помимо полумарафона «Сочи», который пробежало 2,5 тыс. человек, прорабатывается возможность проведения этапа Кубка страны по триатлону.

Гран-при России «Формулы-1» 2019 года пройдет на «Сочи Автодроме» с 27 по 29 сентября.