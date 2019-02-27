В боксы зовут: Сергей Сироткин возвращается в «Формулу-1»

Экс-пилот «Уильямс» Сергей Сироткин возвращается в «королевские гонки» — он стал резервным пилотом команды Renault. Российский спортсмен будет работать над развитием болида, в том числе на гоночных уикендах, а в случае необходимости сможет заменить «боевого» пилота Renault на трассе. В этом сезоне основными гонщиками французской команды будут австралиец Даниэль Риккардо и немец Нико Хюлькенберг.

В 2017 году Сергей Сироткин уже выступал за Renault в качестве третьего пилота до того, как получил место в «Уильямсе». О подробностях своего возвращения 23-летний гонщик рассказал «Известиям».

— В мои обязанности будет входить работа на базе команды и посещение Гран-при «Формулы-1», — заявил «Известиям» Сергей Сироткин. — В случае необходимости я смогу заменить кого-то из основных гонщиков коллектива — должность резервного пилота это предусматривает. Поэтому мне необходимо поддерживать хорошую физическую форму — это тоже часть моих обязанностей. К тому же меня ждeт несколько этапов чемпионата мира по гонкам на выносливость в составе экипажа SMP Racing, так что график в этом сезоне такой же плотный, как и раньше. Признаюсь, меня это радует — я доверяю менеджменту SMP Racing, знаю, что они выбирают наилучшие пути для построения карьеры пилотов. Поэтому расцениваю свою новую роль в «Формуле-1» как еще один способ достичь поставленной цели. Всё, что от меня требуется в настоящее время, — успешно выполнять свою работу.

Первый российский пилот в истории «Формулы-1» Виталий Петров считает, что контракт с Renault — очень хорошая новость для Сергея Сироткина.

— Всегда лучше находиться в паддоке, где ты можешь общаться с инженерами, следить за процессом работы, — отметил «Известиям» Виталий Петров. — Причем практически новой команды — ведь Сергей в ней не выступал, а только проводил тесты в 2017 году. В любой момент он может заменить «боевого» пилота и выступить на Гран-при. Как мы видели, такие ситуации не раз случались. К тому же быть в паддоке — это отличный шанс понимать, что происходит внутри «Формулы-1», и вести переговоры с другими командами. Что касается выступлений на трассе, у Сергея в этом году будет такая возможность на чемпионате мира по гонкам на выносливость. Поэтому без практики за рулем он не останется — мы едем с ним за команду SMP Racing, и ближайшая гонка у нас уже через две недели в США.

Путь Сергея Сироткина от юниорских чемпионатов до главной гоночной серии мира был непростым. В 2013-м появилась информация, что он станет основным пилотом «Заубера», а российские инвесторы вложат гигантские средства в развитие швейцарской команды. В ее составе пилот впервые сел за руль болида «Формулы-1» и получил суперлицензию, приняв участие в тестовой сессии в Бахрейне. Но дальнейшее сотрудничество с «Заубером» не сложилось: мощных спонсоров у гонщика не нашлось, и дебют в «королевских гонках» пришлось отложить. Россиянин продолжил успешно выступать в мировой серии Renault, а затем в GP2. В 2017 году Сергею Сироткину поступило предложение стать тест-пилотом команды «Формулы-1» Renault, а спустя год ему все-таки удалось реализовать свою мечту. Британская конюшня «Уильямс» выбирала между ним и опытным поляком Робертом Кубицей и после серии сравнительных тестов в Абу-Даби сделала выбор в пользу россиянина.

Правда, прошлый сезон россиянин вряд ли может занести себе в актив. Несмотря на кропотливую работу, над самым слабым болидом пелотона, ему так ни разу и не удалось финишировать в очковой зоне (топ-10). Единственный набранный балл на Гран-при Италии он получил благодаря дисквалификации пилота «Хаас» Ромена Грожана. По окончании сезона стороны решили не продлевать соглашение.

В середине февраля Сергей Сироткин присоединится к команде SMP Racing на чемпионате мира по гонкам на выносливость (FIA WEC). Он примет участие в трех заключительных этапах сезона-2018/19 FIA WEC, в том числе знаменитой гонке «24 часа Ле-Мана».