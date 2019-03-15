Со скоростью Квята: пилот «Формулы-1» обещает удивить болельщиков

В пятницу в Мельбурне стартует юбилейный 70-й сезон «Формулы-1». В этом году развернется яркая борьба за чемпионство между «Мерседес» и «Феррари», причем итальянцев впервые за долгие годы многие эксперты считают фаворитами. Единственный российский боевой пилот Даниил Квят способен удивить автоспортивное сообщество, а изменения в регламенте, которые позволят увеличить количество обгонов, должны добавить «королевским гонкам» зрелищности. Главные интриги нового сезона «Известия» обсудили с именитыми российскими гонщиками — Сергеем Сироткиным и Виталием Петровым.

Гегемония под угрозой

Основная интрига 2019 года — сможет ли «Феррари» наконец-то прервать гегемонию «Мерседес» во главе с пятикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном. Немецкая команда не знает себе равных вот уже пять лет — берет титулы как в командном зачете, так и в личном. Но с каждым годом «Феррари» подбирается к сопернику все ближе. В предыдущие два сезона итальянский коллектив был очень близок к титулу, но оба раза его лидер Себастьян Феттель уступал Хэмилтону в решающих гонках сезона, когда его команда допускала серьезные ошибки, которые полностью перечеркивали все старания титулованного пилота.

В начале 2019 года в «Феррари» сменился руководитель команды — место Маурицио Арривабене занял Маттиа Бинотто, до этого возглавлявший технический департамент. И, судя по результатам предсезонных тестов, перестановка пошла на пользу команде. Впервые за долгое время многие эксперты перед стартом чемпионата называют главным фаворитом именно итальянцев.

— Думаю, борьба за чемпионство будет идти между Льюисом Хэмилтоном и двумя пилотами «Феррари» — Себастьяном Феттелем и Шарлем Леклером, — рассказал «Известиям» резервный пилот «Рено» Сергей Сироткин, в прошлом году выступавший за «Уильямс». — Надеюсь, что к ним присоединятся гонщики «Ред Булл». По тестам трудно сказать, насколько австрийский коллектив, который в этом году использует моторы «Хонда», будет готов к реальной конкуренции с фаворитами. Думаю, через пару дней я смогу точнее ответить на этот вопрос.

Также будет интересно понаблюдать за дуэлями внутри многих команд, рассказал «Известиям» первый российский гонщик в истории «Формулы-1», пилот SMP Racing Виталий Петров.

— В первую очередь мне хочется посмотреть на борьбу внутри команд «Рено» и «Феррари», — признался Виталий Петров. — Как Леклер будет соперничать с Феттелем, а Нико Хюлькенберг с Даниэлем Риккардо. Любопытно будет понаблюдать и за «Альфа Ромео» (ранее — «Заубер»), за которую поедет чемпион мира-2007 Кими Райкконен. Он еще способен показывать фантастические результаты. Мне кажется, «Альфа Ромео» остались на том же достаточно высоком уровне, как и в прошлом году. Может быть, они не будут способны побеждать, но вполне могут регулярно финишировать достаточно высоко.

Русская замена

Российским любителям «королевских гонок», как и в предыдущие пять сезонов, будет за кого поболеть. После годичного отсутствия в «Торо Россо» вернулся Даниил Квят. За четыре сезона в «Формуле-1» (2014-2017) он провел 74 Гран-при и дважды финишировал в тройке призеров, а его второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — самая высокая финишная позиция для России.

У Квята давние отношения с «Торо Россо». С 2010 года Даниил входил в молодежную программу «Ред Булл», которая помогла спортсмену выиграть чемпионат альпийской «Формулы-Рено 2.0» и серию GP3, после чего он перешел в команду «Формулы-1» «Торо Россо». В дебютном сезоне россиянин набрал восемь очков и, несмотря на проигрыш напарнику в личном зачете, сначала продлил контракт с «Торо Россо», а когда из старшей команды решил уйти Себастьян Феттель, заменил немца в составе «Ред Булл».

В единственном сезоне за топ-команду Квят обошел по очкам именитого австралийца Даниэля Риккардо, но после нескольких гонок в 2016 году был отправлен обратно в «Торо Россо». За агрессивный стиль вождения российский пилот получил прозвище Торпеда. Это позабавило Даниила, который представил шлем с изображением боевого снаряда для своей последней домашней гонки. Сезон-2017 сложился для Квята неудачно, и за несколько гонок до конца первенства пилота исключили из команды. Однако после того как россиянин год провел в «Феррари» в качестве пилота по развитию болида, боссы «Ред Булл» вновь заинтересовались им из-за отсутствия достойных гонщиков в собственной программе.

Квят уже оправдал доверие консультанта «Ред Булл» Гельмута Марко, показав выдающиеся результаты на предсезонных тестах, где он держал темп всех фаворитов, включая гонщиков «Мерседес».

— Да, тесты обнадежили, и это придаст Дане дополнительную уверенность, — заметил Виталий Петров. — Хотя это все же не главный показатель. Надо дождаться гонки — стартует новый сезон, все, что было до этого, осталось в прошлом. Тем не менее, думаю, Даниил еще удивит всех и будет показывать хорошие результаты, регулярно бороться за очки.

Другому нашему талантливому гонщику — Сергею Сироткину — не удалось найти место боевого пилота на сезон-2019. Но, чтобы не выпадать из поля зрения команд и сохранить возможность для возвращения в будущем, россиянин подписал контракт с «Рено» в качестве резервного пилота.

— Я думаю, что «Рено» по силам сохранить высокие позиции в сезоне-2019, — заявил Сергей Сироткин. — Задача команды в том, чтобы удержать четвертое место в Кубке конструкторов, максимально приблизиться к тройке сильнейших и таким образом выстроить крепкую основу для дальнейшего развития и борьбы с топ-командами.

Лишнее очко

В этом году сильно меняется регламент «Формулы-1». В первую очередь изменения коснутся размеров шасси и боковых понтонов, размеров и конфигурации переднего и заднего крыльев, а также ряда технических элементов; немного увеличивается масса автомобиля и допустимый вес топлива. Все это призвано изменить аэродинамику для увеличения количества обгонов. По мнению Виталия Петрова, это положительно отразится на зрелищности «Королевских гонок».

— Хочется надеяться, что количество обгонов возрастет — все зрители этого ждут, — рассказал Виталий Петров. — Хотя, конечно, трудно сейчас предсказать, надо посмотреть первую гонку — в Австралии мы все увидим. Хотя трасса в Мельбурне не лучшая для обгонов, но там всё же появится некоторое понимание, какими стали автомобили.

Перед самым началом сезона Международная автомобильная федерация (ФИА) утвердила изменения регламента, согласно которым в «Формуле-1» начиная с сезона-2019 пилоту будет начисляться одно очко за лучший круг по ходу Гран-при. Но только в том случае, если пилот сможет финишировать в топ-10.

— К сожалению, меня это вряд ли коснется, поэтому мне трудно комментировать, но я бы, наверное, предпочел начислять дополнительное очко не за лучший круг, а например, за поул-позицию (первое место по итогам классификации. — «Известия»), — сказал Сергей Сироткин. — Сезон покажет, насколько это хороша идея ФИА.

Чемпионат, как и в прошлом году году, будет состоять из 21 этапа.