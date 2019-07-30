Бронзовый Квят: гонщик приблизился к возвращению в «Ред Булл»

Триумф российского пилота Даниила Квята на 11-м этапе сезона «Формулы-1» дает ему шансы закрепиться в главных гонках мира на следующий год. В прошедшие выходные уроженец Уфы занял третье место по итогам Гран-при Германии. Это первый подиум 25-летнего пилота за три с половиной года. С момента своего возвращения в «Королевские гонки» перед сезоном-2019 россиянин еще ни разу не оказывался в тройке.

Успешным выступлением в Германии Даниил Квят сделал заявку на то, чтобы окончательно стать лидером своей команды «Торо Россо». Дело в том, что для второй конюшни системы «Ред Булл» этот подиум стал всего вторым с 2008 года. Тогда в Гран-при Италии победил молодой Себастьян Феттель, будущий четырехкратный чемпион мира. Что характерно, и сейчас звездный немецкий пилот был в призерах на родной трассе в Хоккенхайме. Гонщик «Феррари» стал вторым. А победу праздновал голландец Макс Ферстаппен, в 2017 году вытеснивший Квята из «Ред Булла».

— На этой гонке Квят отработал лучше всех, — поделился с «Известиями» российский гонщик, победитель серии Ле-Ман-2004 в классе N-GT Роман Русинов. — Это то, чего мы от него ожидали. Квят — сам по себе очень хороший быстрый гонщик. И он в очередной раз подтвердил, что может находиться в «Формуле-1» на уровне «Торо Россо», а то и претендовать на возвращение в топ-команду уровня «Ред Булла». Теоретически у него есть на это шансы.

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Даниил Квят выступал в главной команде «Ред Булл» — Red Bull Racing — в свое первое пришествие в «Формулу-1» в 2014–2017-м. В 2015 году в составе австрийской конюшни пилот первый раз поднялся на подиум — он занял второе место на Гран-при Венгрии. А весной 2016 года стал третьим в Китае. Но после неудачной следующей гонки в Сочи был переведен в младшую команду «Ред Булл» «Торо Россо» и заменен на Макса Ферстаппена. С тех пор Квят не поднимался на подиум, а по окончании сезона-2017 оказался не нужен и «Торо Россо». 2018 год он провел, будучи пилотом по развитию «Феррари», а в начале 2019-го вернулся в «Торо Россо».

— Теперь Даниилу нужно продолжать делать всё то же самое, что он делал до этого, — считает Роман Русинов. — Тогда у него появятся шансы вернуться в «Ред Булл». Мы же знаем, как устроена работа в этой конюшне. Если менеджерам не понравится один из гонщиков, они его могут прямо посреди сезона заменить. В «Ред Булле» никто не имеет гарантированных позиций. Даже Макс Ферстаппен, хотя сейчас он является однозначным топ-гонщиком «Формулы-1» и заслуженно победил на прошедшем Гран-при Германии.

Гонка на Хоккенхаймринге оказалась крайне непредсказуемой из-за дождей. В течение всего заезда они то шли, то прекращались, из-за чего трасса периодически становилась мокрой, но затем быстро высыхала. Это привело к огромному количеству заездов гонщиков на пит-стопы и смене шин. Несколько раз болиды меняли дождевую резину на промежуточную, затем на сухую, а затем наоборот.

— Гонка получилась совершенно непредсказуемой, — отметил в разговоре с «Известиями» пилот программы SMP Racing Егор Оруджев. — Конечно, в первую очередь из-за дождя. На мокрой трассе каждый может ошибиться в любой момент, а появление машины безопасности — смешать все карты. На мой взгляд, Даниил Квят провел отличную гонку и заслуженно поднялся на подиум. Он один из немногих, кто в таких сложных условиях не допустил ошибок, не вылетел за пределы трассы и не повредил машину. Отлично сработала и команда, которая провела последний пит-стоп в подходящий момент, благодаря чему Квят вышел вперед. Еще стоит отметить, как уверенно и безошибочно он провел 10 кругов на подсыхающей трассе.

Из 20 пилотов семеро не смогли финишировать. В частности, из-за аварий сошли идущий на втором месте в общем зачете чемпионата мира финн Валттери Боттас («Мерседес»), занимающий пятое место партнер Феттеля по «Феррари» Шарль Леклер из Монако, находящийся на шестой строчке в нынешнем сезоне партнер Ферстаппена по «Ред Буллу» Пьер Гасли.

— В первую очередь Квят — большой молодец, поскольку смог вытащить из этой гонки всё возможное, — подчеркнул Русинов. — Можно сказать: «Вот, много кто вылетел, много кто не доехал, была масса аварий». Но давайте говорить адекватно: были сложные погодные условия, и Даниил выполнил свою работу на 100%. В отличие от всех остальных. Естественно, будь гонка не в таких сложных условиях, Квяту было бы тяжелее и даже, возможно, нереально добраться до подиума. Но необходимо оказаться в нужном месте в нужный момент. И правильно сделать свою работу. Поэтому Квят заслужил этот успех.

Аварийная ситуация

Даниил Квят имел хорошие шансы повторить свое высшее достижение — второе место. Именно на нем он оказался за 16 кругов до финиша. Но вмешался случай в виде разбитого болида Валттери Боттаса. Из-за него на трассу выехала машина безопасности, замедлившая гонку, что лишило россиянина имевшегося пятисекундного отрыва от преследователей. Этим воспользовался Себастьян Феттель, обошедший Даниила в борьбе за вторую строчку.

— К сожалению, скорость «Торо Россо» не позволяла бороться с «Феррари» Феттеля, но было видно, что Даня выжимает из машины максимум, — пояснил Егор Оруджев. — Поздравляю его с потрясающим уикендом и третьим подиумом в карьере. Он заслужил это, что и доказывает его хорошая форма в этом сезоне.

После успеха в Германии Даниил Квят вышел на восьмое место в общем зачете чемпионата мира. До заезда в Хоккенхайме россиянин в пяти гонках из десяти попадал в очковую зону (первая десятка). При этом весной у него были неудачи, пилот дважды сошел с трассы — в Китае и Азербайджане.

— В общем и целом, сезон у Даниила складывается по-разному, — сказал «Известиям» призёр знаменитого суточного марафона «24 часа Ле-Мана», пилот SMP Racing Михаил Алёшин. — У него были как удачные гонки с завоёванными очками, так и неудачи, где он допускал ошибки. Но этот подиум перечеркнул все провалы Квята, поэтому сезон для него уже со знаком «плюс». Будем надеяться, что ему удастся развить свой успех в Венгрии и других гонках после перерыва.

До конца сезона осталось 10 этапов. Следующий пройдет в ближайшие выходные в Будапеште, после чего наступит месячный перерыв, и оставшиеся гонки состоятся уже осенью.