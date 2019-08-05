Битый пилот: как Даниил Квят стал героем после трех лет неудач

Своим девятым местом по итогам 12 этапов сезона «Формулы-1» отечественный пилот Даниил Квят оправдал свое возвращение в главную гоночную серию мирового спорта. По мнению экспертов, несмотря на отдельные неудачи, россиянин достойно проводит первый сезон после возвращения в «Королевские гонки». На половине этапов 25-летний уроженец Уфы шесть раз попал в очковую зону, в том числе заняв третье место на Гран-при Германии.

После вчерашней гонки в рамках Гран-при Венгрии (Даниил Квят был пятнадцатым. — «Известия») участники ушли на трехнедельный перерыв, и теперь возобновят выступления лишь в конце августа в Бельгии.

— Квят провел достойную первую половину сезона после возвращения в «Формулу-1», — поделился мнением с «Известиями» российский гонщик, победитель серии Ле-Ман-2004 в классе N-GT Роман Русинов. — Даже для пилота с опытом выступлений в «Королевских гонках» не просто вернуться туда после года отсутствия, поэтому трудности, преследовавшие Даниила в ряде Гран-при, были ожидаемы. Но радует, что он сумел собраться и выжать из себя на данный момент всё что можно, попав шесть раз в очковую зону и один раз на подиум.

Возвращение наверх

Российский гонщик вернулся в «Королевские гонки» перед текущим сезоном, вновь начав выступать за конюшню «Торо Россо» — вторую команду, которой владеет концерн Red Bull. В первой команде этой компании Red Bull Racing Квят начинал карьеру в «Формуле-1» в 2014 году. Оттуда в 2016 году был переведен в «Торо Россо». По окончании 2017 года контракт с ним продлен не был, и весь 2018 год он провел в качестве пилота по развитию «Феррари».

Но еще в сентябре прошлого года было объявлено о скором возвращении Квята в «Формулу-1». Вновь он выехал на трассу на болиде «Торо Россо» в марте на первом этапе в Мельбурне. По итогам Гран-при Австралии Даниил стал десятым и заработал одно очко. Однако следующие гонки ему не удались. В Бахрейне россиянин отстал на круг от победившего Льюиса Хэмилтона. А в Шанхае и Баку и вовсе сошел с трасс, не доехав до финиша. Тем не менее весна для Квята закончилась удачно. В мае он занял девятое место в Барселоне и седьмое в Монте-Карло, заработав суммарно восемь баллов.

— После возвращения в «Формулу-1» Квят стал очень четко делать свою работу, — заявил «Известиям» многократный чемпион России по автогонкам Борис Шульмейстер. — В нынешнем сезоне я увидел абсолютно нового Даниила — повзрослевшего и серьезного профессионала.

Первые четыре летних этапа прошли для Квята довольно успешно. Он дважды заезжал в первую десятку, являющуюся очковой зоной. Но пиком стал Гран-при Германии недельной давности. Там в очень непростых погодных условиях, когда приходилось менять шины с сухой резины на мокрую и обратно, россиянин сумел стать третьим. Это был его третий подиум в карьере, подтвердивший, что наш пилот окончательно оправдал свое возвращение в «Формулу-1».

— Он стал стабильным, перестал делать глупости, — пояснил Шульмейстер. — Отошел от имиджа так называемой «Русской ракеты». Даниил сейчас ведет разумный пилотаж. Подтверждение тому — «мокрая» гонка в Хоккенхайме.

Версия 2.0

Квят потерял место в составе Red Bull Racing после того, как на этапе в Сочи в 2017 году протаранил одного из лидеров «Формулы-1» Себастьяна Феттеля, который в итоге закончил гонку. Причем инцидент случился всего через неделю после второго подиума в карьере россиянина, завоеванного в Шанхае на Гран-при Китая. В 2019 году в Хоккенхайме он уже был более рационален.

— Квят хорошо пилотировал, пока добирался до первой тройки, — подчеркнул Шульмейстер. — Но кроме чистого пилотажа было видно: он думает над тем, что делает. Например, идя вторым в конце гонки, ни секунды не сопротивлялся обходившему его Феттелю. Потому что понимал, что проигрывает Себастьяну ходом. И если станет защищать свою позицию, то может потерять и свое призовое место, и оказаться снова в не очень красивой ситуации. Даниил абсолютно разумно решил, что гарантированное третье место лучше, чем никакое. Он повзрослел и набрался опыта. Не стал делать то, что сделал тогда в Сочи. Тот Квят наверняка и сейчас в Германии поступил бы менее обдуманно и более агрессивно. А нынешний Квят-2.0 поступил мудрее.

В минувшие выходные прошел 12-й этап в Венгрии. Именно на трассе в Будапеште наш пилот завоевал свой первый подиум в 2015 году, добившись своего высшего достижения — второго места. Сейчас он оказался пятнадцатым. Тем не менее это не помешало Квяту удержаться в первой десятке общего зачета. На перерыв он уходит девятым.

— Даниил может продолжить успешно выступать в оставшейся части сезона и вновь заинтересовать топ-команды, — резюмировал Роман Русинов. — Сейчас Квят показывает, что способен выжимать из себя и своего болида максимум на уровне «Торо Россо». И если он продолжит спокойно и планомерно идти к своей цели, то в скором времени у него появятся шансы вновь попробовать себя в Red Bull Racing или другой конюшне подобного статуса.

Ближайший этап «Формулы-1» пройдет в бельгийском Спа. Он начнется 30 августа, а гонка состоится 1 сентября.