Курс ЦБ
$
Газета
Приложения
Главное
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

Тесты под солнцем: зрители Гран-при в Сочи увидят двух российских гонщиков

Даниил Квят и Роберт Шварцман постараются порадовать болельщиков
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Главный слайд
Начало статьи
Тесты под солнцем: зрители Гран-при в Сочи увидят двух российских гонщиков
2019-09-26 19:09:35">
2019-09-26 19:09:35
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гран-при России «Формулы-1» в Сочи пройдет уже шестой раз и четвертый — осенью, когда для пилотов каждая гонка имеет ключевое значение. Ситуация в чемпионате крайне любопытная — доминировавшие в начале сезона машины «Мерседес» лишились серьезного преимущества, а гонщики «Феррари» показывают выдающиеся результаты в последних пяти заездах.

Автодром в Сочи подготовили российскому этапу «Формулы-1»

Конечно, о серьезной борьбе за титул говорить всё еще не приходится, шансы опередить Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» у его конкурентов минимальны. Но интрига относительно победителя каждого отдельного этапа сейчас гораздо выше. Российским же болельщикам будет интересно понаблюдать за Даниилом Квятом. Пилот уже гарантировал себе место в «Королевских гонках» на следующий год, поэтому не будет испытывать лишнего давления на домашнем этапе. Также особый интерес вызывает выступление Роберта Шварцмана, который находится в шаге от победы в «Формуле-3».

Дождь в пользу «Мерседеса»

Пока Хэмилтон опережает ближайшего конкурента Боттаса на 65 очков, а идущего третьим Шарля Леклера — на 96. Это внушительный отрыв за шесть этапов до финиша сезона, но учитывая, что сейчас за этап можно заработать сразу 26 очков, — всё возможно.

формула
Льюис Хэмилтон (Mercedes)

Льюис Хэмилтон (Mercedes)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Тем более что у «Мерседеса» уже нет такого преимущества, как в начале чемпионата. В семи последних гонках пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон выиграл лишь дважды, его напарник Валттери Боттас ни разу — пять побед достались гонщикам «Феррари» и Максу Ферстаппену из «Ред Булл».

Терпение и Квят: российский пилот еще способен попасть в топ-команду
25-летний гонщик останется в «Формуле-1» на следующий сезон, но не будет выступать за «Ред Булл»

Очень многое будет зависеть от погоды, — рассказал «Известиям» резервный пилот «Рено», участник программы SMP Racing Сергей Сироткин. — Если будет дождь, то «Мерседес» получит определенное преимущество. Их машина аэродинамически более загружена, что помогает в условиях скользкого покрытия. Но даже в таком случае игры в одни ворота не будет. В нынешнем году команды из топ-3 гораздо ближе к друг другу. Этот лишь подтверждает этап в Сингапуре, когда пилоты «Феррари» сделали дубль, хотя в них мало кто верил.

Пятая попытка Квята

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят начнет гонку в Сочи с конца стартовой решетки из-за замены элементов силовой установки. Увы, но домашний этап традиционно не очень удачно складывается для россиянина. В четырех гонках Гран-при России Квят лишь один раз смог заработать очки в Сочи. В 2015 году за рулем «Ред Булл» он занял пятое место в гонке. В 2016-м после неудачного выступления на российском этапе Квят потерял место в «Ред Булл». Тогда его с Себастьяном Феттелем авария стала самой обсуждаемой темой в «Королевских гонках».

Честно, я не думаю о том, что у меня получалось взять очки в Сочи всего один раз, — отметил в разговоре с «Известиями» Даниил Квят. — Я сконцентрирован только на ближайшей гонке и надеюсь получить от нее удовольствие. Есть ли у меня шансы на очки? Мы будем бороться за попадание в топ-10, машина в нынешнем году способна на это.

Шансы Квята на удачное выступление оценил Алексей Титов, генеральный директор АНО «Росгонки», владеющей правами на проведение российского этапа «Формулы-1».

формула
Даниил Квят (Toro Rosso)

Даниил Квят (Toro Rosso)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Всем пилотам, которые выступают не за «Мерседес», «Феррари» и «Ред Булл», почти невозможно бороться за подиум, — пояснил Алексей Титов. — И эта ситуация продолжается в чемпионате мира уже несколько лет. Только стечение определенных обстоятельств в гонке позволяет другим пилотам пробраться в тройку. В этом году Даниил Квят лучше всех распорядился своим шансом на Гран-при Германии и смог оказаться на подиуме. Сложно сказать, насколько его машине подойдет трасса «Сочи Автодром». Но объективно Даня может рассчитывать на попадание в очки и, вероятно, даже на то, чтобы стать лучшим среди пилотов, которые не входят в число топ-команд.

Домашнее задание: наши пилоты готовы проявить себя в Сочи
Выступления на Гран-при России будут иметь большое значение в карьерах Даниила Квята, Никиты Мазепина и Роберта Шварцмана

Руководство «Торо Россо» подтвердило, что Квят остается у них на следующий сезон. При этом у него вряд ли будет шанс попасть в топ-команду.

Надо делать акцент на том, что Даниил остается не в «Торо Россо», а в «Формуле-1», что уже большое достижение, — сказал Сергей Сироткин, который в прошлом году был боевым пилотом «Уильямс», — поэтому Квят в плюсе, а дальше всё будет зависеть от него. В системе «Ред Булл» ситуация такая, что при сильных выступлениях пилота «Торо Россо» и провале гонщика главной команды всё может быстро поменяться.

Роберт первый

Если в этом сезоне Квят борется за место в топ-10 по итогам сезона, то другой российский пилот Роберт Шварцман близок к чемпионскому титулу в «Формуле-3». В настоящий момент он лидирует с отрывом в 33 очка (то есть для победы ему достаточно один раз финишировать третьим в двух оставшихся гонках сезона). Обе состоятся в рамках Гран-при России — в субботу и воскресенье.

Впереди меня ждут две самые важные гонки в этом году, и они приходятся на домашний этап, — рассказал «Известиям» пилот программы SMP Racing Роберт Шварцман. — Поэтому небольшое волнение, конечно, есть. При этом желание победить в чемпионате огромное, и я уже жду не дождусь, когда сяду в болид, забуду обо всех проблемах и сконцентрируюсь на работе.

формула
Себастьян Феттель (Ferrari)

Себастьян Феттель (Ferrari)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Шварцман стал первым российским гонщиком, приглашенным в академию «Феррари». Ее самые известные выпускники — Жюль Бьянки и Шарль Леклер. Последний выдал великолепный дебютный сезон-2018 в «Заубере» и получил приглашение в «Феррари». В этом сезоне 21-летнего пилота можно назвать одним из главных открытий сезона. На его счету уже пять подиумов, в том числе две победы в Венгрии и Италии.

На Гран-при России «Формулы-1» пройдет выставка современного искусства «Королевские гонки»

— Мы хорошо знакомы с Шарлем, но если говорить обо мне, то я больше симпатизируют Себастьяну Феттелю, — отметил Роберт Шварцман. — Он мне нравится как персона, даже несмотря на то, что он довольно скрытный.

Сочинские развлечения

Гран-при России в Сочи, который продлится до 29 сентября, — это не только гонки, но и множество развлечений. Как рассказал Алексей Титов, все обладатели билетов на гонки смогут посетить концерты «Ленинграда», «Мумий Тролля» и «Ночных снайперов». Традиционно пройдет авиашоу, на этот раз в исполнении «Русских Витязей». Это лишь часть мероприятий, которые запланированы во время Гран-при.

формула
формула 1
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Мы довольны тем, как прошла подготовка к российскому этапу «Формулы-1» по всем аспектам, — заявил Алексей Титов. — Всё необходимое оборудование и грузы доставлены на «Сочи Автодром», трасса и ее инфраструктура полностью готовы к проведению заездов, завершена подготовка персонала и волонтеров к приему гостей. Что касается билетной программы, в этом году мы усовершенствовали как предложения для VIP-гостей, а также подготовили выгодные предложения для каждого фаната гонок. Развлекательная программа порадует всех гостей.

У «Сочи Автодром» действует контракт на проведение Гран-при России до 2025 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Битый пилот: как Даниил Квят стал героем после трех лет неудач
Первую половину сезона пилот «Торо Россо» закончил в топ-10
В Фестивале драйва и моторов на FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2019 примут участие звезды российского дрифта

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019