Тесты под солнцем: зрители Гран-при в Сочи увидят двух российских гонщиков

Гран-при России «Формулы-1» в Сочи пройдет уже шестой раз и четвертый — осенью, когда для пилотов каждая гонка имеет ключевое значение. Ситуация в чемпионате крайне любопытная — доминировавшие в начале сезона машины «Мерседес» лишились серьезного преимущества, а гонщики «Феррари» показывают выдающиеся результаты в последних пяти заездах.

Конечно, о серьезной борьбе за титул говорить всё еще не приходится, шансы опередить Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» у его конкурентов минимальны. Но интрига относительно победителя каждого отдельного этапа сейчас гораздо выше. Российским же болельщикам будет интересно понаблюдать за Даниилом Квятом. Пилот уже гарантировал себе место в «Королевских гонках» на следующий год, поэтому не будет испытывать лишнего давления на домашнем этапе. Также особый интерес вызывает выступление Роберта Шварцмана, который находится в шаге от победы в «Формуле-3».

Дождь в пользу «Мерседеса»

Пока Хэмилтон опережает ближайшего конкурента Боттаса на 65 очков, а идущего третьим Шарля Леклера — на 96. Это внушительный отрыв за шесть этапов до финиша сезона, но учитывая, что сейчас за этап можно заработать сразу 26 очков, — всё возможно.

формула Льюис Хэмилтон (Mercedes) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Тем более что у «Мерседеса» уже нет такого преимущества, как в начале чемпионата. В семи последних гонках пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон выиграл лишь дважды, его напарник Валттери Боттас ни разу — пять побед достались гонщикам «Феррари» и Максу Ферстаппену из «Ред Булл».

— Очень многое будет зависеть от погоды, — рассказал «Известиям» резервный пилот «Рено», участник программы SMP Racing Сергей Сироткин. — Если будет дождь, то «Мерседес» получит определенное преимущество. Их машина аэродинамически более загружена, что помогает в условиях скользкого покрытия. Но даже в таком случае игры в одни ворота не будет. В нынешнем году команды из топ-3 гораздо ближе к друг другу. Этот лишь подтверждает этап в Сингапуре, когда пилоты «Феррари» сделали дубль, хотя в них мало кто верил.

Пятая попытка Квята

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят начнет гонку в Сочи с конца стартовой решетки из-за замены элементов силовой установки. Увы, но домашний этап традиционно не очень удачно складывается для россиянина. В четырех гонках Гран-при России Квят лишь один раз смог заработать очки в Сочи. В 2015 году за рулем «Ред Булл» он занял пятое место в гонке. В 2016-м после неудачного выступления на российском этапе Квят потерял место в «Ред Булл». Тогда его с Себастьяном Феттелем авария стала самой обсуждаемой темой в «Королевских гонках».

— Честно, я не думаю о том, что у меня получалось взять очки в Сочи всего один раз, — отметил в разговоре с «Известиями» Даниил Квят. — Я сконцентрирован только на ближайшей гонке и надеюсь получить от нее удовольствие. Есть ли у меня шансы на очки? Мы будем бороться за попадание в топ-10, машина в нынешнем году способна на это.

Шансы Квята на удачное выступление оценил Алексей Титов, генеральный директор АНО «Росгонки», владеющей правами на проведение российского этапа «Формулы-1».

формула Даниил Квят (Toro Rosso) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Всем пилотам, которые выступают не за «Мерседес», «Феррари» и «Ред Булл», почти невозможно бороться за подиум, — пояснил Алексей Титов. — И эта ситуация продолжается в чемпионате мира уже несколько лет. Только стечение определенных обстоятельств в гонке позволяет другим пилотам пробраться в тройку. В этом году Даниил Квят лучше всех распорядился своим шансом на Гран-при Германии и смог оказаться на подиуме. Сложно сказать, насколько его машине подойдет трасса «Сочи Автодром». Но объективно Даня может рассчитывать на попадание в очки и, вероятно, даже на то, чтобы стать лучшим среди пилотов, которые не входят в число топ-команд.

Руководство «Торо Россо» подтвердило, что Квят остается у них на следующий сезон. При этом у него вряд ли будет шанс попасть в топ-команду.

— Надо делать акцент на том, что Даниил остается не в «Торо Россо», а в «Формуле-1», что уже большое достижение, — сказал Сергей Сироткин, который в прошлом году был боевым пилотом «Уильямс», — поэтому Квят в плюсе, а дальше всё будет зависеть от него. В системе «Ред Булл» ситуация такая, что при сильных выступлениях пилота «Торо Россо» и провале гонщика главной команды всё может быстро поменяться.

Роберт первый

Если в этом сезоне Квят борется за место в топ-10 по итогам сезона, то другой российский пилот Роберт Шварцман близок к чемпионскому титулу в «Формуле-3». В настоящий момент он лидирует с отрывом в 33 очка (то есть для победы ему достаточно один раз финишировать третьим в двух оставшихся гонках сезона). Обе состоятся в рамках Гран-при России — в субботу и воскресенье.

— Впереди меня ждут две самые важные гонки в этом году, и они приходятся на домашний этап, — рассказал «Известиям» пилот программы SMP Racing Роберт Шварцман. — Поэтому небольшое волнение, конечно, есть. При этом желание победить в чемпионате огромное, и я уже жду не дождусь, когда сяду в болид, забуду обо всех проблемах и сконцентрируюсь на работе.

формула Себастьян Феттель (Ferrari) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Шварцман стал первым российским гонщиком, приглашенным в академию «Феррари». Ее самые известные выпускники — Жюль Бьянки и Шарль Леклер. Последний выдал великолепный дебютный сезон-2018 в «Заубере» и получил приглашение в «Феррари». В этом сезоне 21-летнего пилота можно назвать одним из главных открытий сезона. На его счету уже пять подиумов, в том числе две победы в Венгрии и Италии.

— Мы хорошо знакомы с Шарлем, но если говорить обо мне, то я больше симпатизируют Себастьяну Феттелю, — отметил Роберт Шварцман. — Он мне нравится как персона, даже несмотря на то, что он довольно скрытный.

Сочинские развлечения

Гран-при России в Сочи, который продлится до 29 сентября, — это не только гонки, но и множество развлечений. Как рассказал Алексей Титов, все обладатели билетов на гонки смогут посетить концерты «Ленинграда», «Мумий Тролля» и «Ночных снайперов». Традиционно пройдет авиашоу, на этот раз в исполнении «Русских Витязей». Это лишь часть мероприятий, которые запланированы во время Гран-при.

формула Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Мы довольны тем, как прошла подготовка к российскому этапу «Формулы-1» по всем аспектам, — заявил Алексей Титов. — Всё необходимое оборудование и грузы доставлены на «Сочи Автодром», трасса и ее инфраструктура полностью готовы к проведению заездов, завершена подготовка персонала и волонтеров к приему гостей. Что касается билетной программы, в этом году мы усовершенствовали как предложения для VIP-гостей, а также подготовили выгодные предложения для каждого фаната гонок. Развлекательная программа порадует всех гостей.

У «Сочи Автодром» действует контракт на проведение Гран-при России до 2025 года.