В Фестивале драйва и моторов на FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2019 примут участие звезды российского дрифта

В течение всех четырех дней проведения Гран-при России 2019 с 26 по 29 сентября в Олимпийском парке пройдут показательные соревнования по дрифту и джимхане Sochi Gymkhana Challenge с участием Аркадия Цареградцева, Никиты Шикова, Федора Воробьева и других известных российских пилотов.



Заезды состоятся на параллельной трассе, где два пилота будут находиться в постоянном заносе. В рамках Sochi Gymkhana Challenge пройдут отдельные соревнования подготовленных дрифт-авто и «Жигулей», а также суперфиналы среди сильнейших в каждом классе.



«Идея наших соревнований состоит в том, что мы даем возможность ребятам из младших гоночных серий попробовать себя на одной трассе со спортсменами мирового уровня, — отметил организатор Фестиваля драйва и моторов Иван Иллеш. — Параллельная трасса очень удачно сочетает в себе зрелищность и безопасность. Она очень компактная, зрители увидят все события и смогут визуально оценивать ошибки пилотов.



В этом году количество желающих участников у нас просто астрономическое. Их привлекает не только то, что мероприятие проводится во время Гран-при России «Формулы-1», но и качество организации, а также формат. Спортсменам нравится, что на карте не стоит судьба титулов и можно в расслабленной обстановке погонять с крутыми соперниками».



Мотофристайл и стантрайдинг

На другой площадке в Олимпийском парке пройдут шоу в исполнении команды по фристайл-мотокроссу FMX-13 и команды по стантрайдингу Legent Stunt Team.

«Участники FMX-13 будут исполнять трюки не только на мотоциклах, но также привезут снегоход, а Legent Stunt Team привезут мотоциклы и квадроцикл, — отметил Иван Иллеш. — Это сильнейшие команды России и одни из лучших в Европе. Уровень их шоу постоянно развивается, и в этом году ребята покажут на Фестивале драйва и моторов новые трюки».



Радиоуправляемые машинки

Площадка с радиоуправляемыми машинками на Фестивале драйва и моторов 2019 года станет в два раза больше в сравнении с прошлым Гран-при России. К трассам с радиоуправляемыми формулами и гоночными грузовиками добавятся еще две: машинки слот-карс на рельсах, которыми смогут управлять даже самые маленькие зрители российского этапа «Формулы-1», а также машины трофи, которые будут ездить по трассе с препятствиями.



В рамках развлекательной программы Гран-при России 2019 года пройдут концерты «Ленинграда», «Мумий Тролля» и «Ночных снайперов», авиашоу «Русских витязей», автограф-сессии пилотов «Формулы-1» и множество других мероприятий.