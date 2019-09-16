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Автодром в Сочи подготовили российскому этапу «Формулы-1»

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Промоутер российского этапа «Формулы-1» АНО «Росгонки» заявил, что «Сочи Автодром» находится в великолепном состоянии. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям».

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Уточняется, что на трассе уже завершена большая часть работ по возведению временных сооружений для Гран-при России 2019. Построен и подключен ТВ-компаунд, где будут располагаться вещатели из России, Европы, США, Бразилии, Китая и других стран.

«Полностью готовы тент для персонала, склады, гаражи, столовые Российской автомобильной федерации, тенты технической поддержки команд, тенты для монтажа шин Pirelli и главная кухня Паддок-клуба. Продолжается монтаж Паддок-клуба для VIP-гостей и постройка контрольно-пропускных пунктов», — указано в сообщении.

В 2019 году на «Сочи Автодроме» была проведена большая работа по проверке технического состояния объекта. Выполнено 115 видов работ по техническому обслуживанию и содержанию трека, в том числе проверена работоспособность противопожарных систем и проведен полный мониторинг состояния зданий.

Кроме того, была модернизирована IT-инфраструктура трассы, на качественно новый уровень выведена система специальной гоночной электроники. Также внедрена система мониторинга IT-инфраструктуры в режиме реального времени и повышен уровень информационной безопасности.

Гран-при России 2019 пройдет в Сочи с 26 по 29 сентября.

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