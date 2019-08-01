Билеты на «Формулу-1» в Сочи будут доступны со скидкой

Промоутер российского этапа «Формулы-1» АНО «Росгонки» сделал скидку в 15% при продаже билетов на трибуну Т3 в рамках Гран-при России в Сочи.

Билеты стали доступнее в честь завоевания российским гонщиком Даниилом Квятом третьего места на Гран-при Германии. «До конца недели билеты на именную трибуну российского гонщика будут продаваться по выгодной цене», — говорится в сообщении, поступившем в «Известия» 1 августа.

Гран-при России, на котором можно будет поддержать Квята, пройдет с 26 по 29 сентября. В рамках развлекательной программы мероприятия выступят группы «Ленинград» и «Мумий Тролль», состоятся авиашоу, фестиваль драйва и моторов.

В четверг до начала заездов гости Гран-при смогут посетить автограф-сессии, матч КХЛ «Сочи» – «Динамо» (Москва) и прогуляться по пит-лейну.

Гонка прошла 28 июля. Первое место досталось голландцу Максу Ферстаппену из Red Bull, второе — немцу Себастьяну Феттелю из Ferrari. Бронза Гран-при Германии стала первым подиумом Квята в сезоне 2019 года, однако лучшим его результатом в «Формуле-1» остается второе место Гран-при Венгрии в 2015 году.

25-летний Даниил Квят состоит в Toro Rosso с 2019 года. Гонщик родился в Уфе, откуда в шестилетнем возрасте переехал в Москву.