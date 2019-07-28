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Квят впервые в сезоне стал третьим на Гран-при Германии «Формулы-1»

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Фото: REUTERS/Ralph Orlowski
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Российский гонщик Даниил Квят, выступающий за команду Toro Rosso, занял третье место на Гран-при Германии на этапе чемпионата мира в классе «Формула-1». Об этом сообщил ТАСС в воскресенье, 28 июля.

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Первое место занял голландец Макс Ферстаппен из Red Bull. На второе место подиума поднялся немец Себастьян Феттель из Ferrari.

Бронза Гран-при Германии стала первым подиумом Квята в сезоне 2019 года. Лучшим результатом в карьере россиянина в «Формуле-1» остается второе место Гран-при Венгрии в 2015 году.

Ранее в конце июня стало известно, что российский пилот SMP Racing Роберт Шварцман претендует на переход в «Формулу-1» из класса «Формула-3».

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