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Глава Toro Rosso похвалил Квята за третье место на Гран-при Германии

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Andrea Diodato
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Глава команды Toro Rosso Франц Тост поздравил российского пилота команды Даниила Квята с третьим местом в гонке 11-го этапа «Формулы-1» Гран-при Германии. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

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«Очередная фантастическая и захватывающая гонка. Поздравляю Макса Ферстаппена с победой. Огромные поздравления и Даниилу Квяту, который однозначно заслужил это третье место и место на подиуме», — приводит слова Тоста RT.

Руководитель Toro Rosso отметил, что Квят провел «потрясающую гонку» и показал свои навыки в обгоне и маневрировании, не допуская ошибок в тяжелых условиях.

Третье место Квята прокомментировал и член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер России Дмитрий Свищев.

«Потрясающая новость. Даниил Квят — молодой гонщик, у него всё впереди. Хочется его от души поздравить. <…> Результат на Гран-при в Германии — задел для дальнейших больших побед Даниила», — приводит его слова «Спорт-Экспресс».

Гонка прошла 28 июля. Первое место досталось голландцу Максу Ферстаппену из Red Bull, второе — немцу Себастьяну Феттелю из Ferrari. Бронза Гран-при Германии стала первым подиумом Квята в сезоне 2019 года, однако лучшим его результатом в «Формуле-1» остается второе место Гран-при Венгрии в 2015 году.

25-летний Даниил Квят состоит в Toro Rosso с 2019 года. Гонщик родился в Уфе, откуда в шестилетнем возрасте переехал в Москву. Незадолго до выступления в Германии у спортсмена родилась дочь, пишет сайт aif.ru.

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