Терпение и Квят: российский пилот еще способен попасть в топ-команду

Российский гонщик Даниил Квят не будет выступать за «Ред Булл» в следующем сезоне, несмотря на удачные результаты в «Торо Россо». На место напарника Макса Ферстаппена будут претендовать Алекс Албон и Пьер Гасли. Об этом заявил куратор гоночной программы «Ред Булл» Гельмут Марко. Австриец пояснил, что за 25-летним россиянином сохранится место в «Торо Россо» — молодежной команде «Ред Булл» в «Формуле-1». Таким образом, Квят продолжит карьеру в «Королевских гонках», но вряд ли в следующем году получит возможность выступать за команду, способную бороться за призовые места. Хотя у него, возможно, и появится вариант с «Альфа Ромео».

Албон — фаворит

В этом году Алекс Албон дебютировал в «Формуле-1». Он начинал сезон в «Торо Россо» и с первых же этапов показал, что является одним из самых талантливых молодых пилотов мира. Уже во второй своей гонке таец стал девятым, а спустя две недели в Китае смог прорваться в очковую зону с последнего места. Албон время от времени уступал Квяту по квалификационной скорости и гоночному темпу, но в целом держался недалеко от своего опытного напарника.

В итоге, когда Гасли откровенно провалился в «Ред Булл», руководство «быков» решило заменить его не на Квята, который принес «Торо Россо» первый подиум за 11 лет, а на молодого Албона. И пока Алекс оправдывает ожидания, набрав 26 очков в первых трех гонках на топовом болиде.

— Албон, действительно, многих удивил в этом сезоне, — рассказал «Известиям» пилот SMP Racing Михаил Алешин. — Он очень быстрый гонщик, который не боится рисковать. Я не могу сказать, что полностью согласен с тем, что он уже готов выступать за основную команду. Даниил показывал более высокие результаты, но, видимо, руководство посчитало, что надо дать шанс Алексу. Надеюсь, что и Даниилу еще предоставится такая возможность.

Ждать своего шанса

Решение Даниила остаться в «Торо Россо» представляется наиболее выгодным. Он отлично давит на соперников результатами и, если в следующем сезоне продолжит в том же духе, то отличное предложение его точно найдет. К тому же в этом году болид молодежной команды показал, что при определенных обстоятельствах он способен бороться за высокие места.

— В «Формуле-1» побеждает не тот, кто лидирует в середине гонки, а тот, кто опережает всех на финише. Это утверждение применимо и к борьбе за самые выгодные контракты и возможности управлять лучшими машинами. Поэтому Дане надо ждать своего шанса попасть в топ-команду. Если этого не случится по итогам текущего сезона, то вполне может произойти в 2020 году. Надо набраться терпения, и он это прекрасно понимает, — пояснил «Известиям» первый тренер Квята Олег Гуськов.

По мнению Михаила Алешина, становившегося бронзовым призером «Формулы-2» и занявшего третье место на ЧМ по гонкам на выносливость FIA WEC, Квят не должен потерять мотивацию, если останется в «Торо Россо».

— Я думаю, что как бы ни складывалась ситуация — главное, остаться боевым пилотом в «Формуле-1», — пояснил Михаил Алешин. — Все знают, что Квят опытный гонщик, способный выжимать максимум из своей машины. К тому же «Торо Россо» прогрессирует в последнее время и показывает результаты крепкого середняка. Так что это не самый плохой вариант. При этом не исключаю, что у Дани будут и другие предложения по окончании сезона.

Квят уже выступал за «Ред Булл» в 2015 и 2016 году. В 2015-м он набрал 95 очков и опередил своего звездного партнера по команде Даниэля Риккардо (92 очка). В 2016-м всего после четырех этапов, один из которых он закончил на третьем месте, Даниил уступил место боевого пилота Максу Ферстаппену.

Поможет ли Тодт

В «Альфа Ромео» пока есть вакантное место второго пилота. Знаменитый Кими Райкконен остается на 2020 год, а вот судьба его партнера Антонио Джовинацци под большим вопросом. В его активе всего четыре очка и слишком много ошибок для 25-летнего гонщика. Поэтому теоретически Квят может попасть в итальянскую команду, но на это место есть и другие претенденты. Среди них проверенный 33-летний Нико Хюлькенберг, Антонио Фуоко и Луку Гьотто из «Формулы-2» или совсем еще молодые — сын Михаэля Шумахера Мик Шумахер и россиянин Роберт Шварцман.

Преимущество Квята в этой борьбе заключается в том, что «Альфа-Ромео» — сателлит «Феррари». А Квят прошлый сезон провел именно в «Феррари» — в качестве пилота по развитию — и получил там самые хорошие отзывы. Поэтому если менеджер россиянина Николя Тодт применит весь свой талант и связи, то Даниил, вполне возможно, получит место боевого пилота в «Альфа Ромео». А это открывает двери в «Феррари», учитывая, что сезон 2020 или 2021 могут стать последними в карьере четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.

— Попасть в «Альфа Ромео» Квяту будет чрезвычайно сложно, — считает чемпион мира в гонках на выносливость, бывший тест-пилот «Формулы-1» Сергей Злобин. — Скорее всего, они возьмут в команду молодого пилота, связанного с «Феррари», или оставят Джовинацци. Единственный шанс — это работа менеджера, который уже совершил чудо, когда вернул Даниилу статус боевого пилота в «Формуле-1».

В этом сезоне Квят брал очки в семи гонках из 15, в том числе занял третье место на Гран-при Германии.