На Гран-при России «Формулы-1» пройдет выставка современного искусства «Королевские гонки»

Во все дни проведения «Formula 1 ВТБ Гран-при России 2019» с 26 по 29 сентября на первом этаже Главной трибуны Сочи Автодрома будет открыта экспозиция, посвященная «Формуле-1».

В проекте приняли участие 15 российских художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Калуги и других городов. На выставке будут представлены более 20 различных по стилистике живописных работ, чтобы зрители увидели сразу несколько непохожих друг на друга историй.

Уникальность проекта заключается в том, что все картины написаны специально для российского этапа «Формулы-1». А выставочная площадка станет местом, объединяющим художников и фанатов гонок, актуальное российское искусство и мировой высокотехнологичный спорт.

Перед авторами стояла задача самим отыскать источники вдохновения в мировой истории гонок и передать их в своем уникальном художественном стиле.

Выставка бесплатна для гостей российского этапа. Для удобства в выставочном пространстве будут присутствовать кураторы и художники, чтобы проводить экскурсии и знакомить зрителей со своими работами.