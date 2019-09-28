Квят пропустит квалификацию Гран-при России «Формулы-1»

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят не смог завершить выступление в третьей сессии свободных заездов и пропустит квалификацию Гран-при России в классе машин «Формула-1». Об этом 28 сентября сообщает «РИА Новости».

Так 25-летний гонщик досрочно завершил третью свободную практику из-за проблем с мотором.

Призовые места в третьей практике получили монегаск Шарль Леклер («Феррари»), немец Себастьян Феттель («Феррари») и британец Льюис Хэмилтон («Мерседес»), который лидирует в общем зачете с 296 очками. У Квята 19-й результат и 10-е место в общем зачете с 336 очками.

Команда намерена менять силовую установку на болиде, технические неисправности планируется устранить к воскресенью, 29 сентября. Таким образом, россиянин не выступит в квалификации, которая начнется в 15:00 мск.

Накануне пилот досрочно завершил сессию во время первой практики, также из-за проблем с болидом.

Гонка Гран-при России «Формулы-1» пройдет 29 сентября на «Сочи Автодроме». Россиянин стартует с последнего ряда из-за замены большинства элементов мотора.