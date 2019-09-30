Что изменится в жизни россиян с 1 октября

Курильщицам придется договариваться с домочадцами о том, чтобы курить в квартире или искать другое место для перекура — с 1 октября запрещено разводить огонь на балконах. Новые правила пожарной безопасности коснутся также больниц и кинотеатров. Кроме того, в этом месяце могут начать спрашивать паспорт не только при покупке алкоголя, но и билета в кино на хоррор. О новых правилах выдачи кредитов, снижении НДС на фрукты и ягоды, тонкостях ОСАГО и других новшествах октября, читайте в материале «Известий».

Наказание за непотушенные окурки и паспорт в кино

С 1 октября россиянам нельзя разводить огонь на балконах и лоджиях.

— Теперь законом запрещено испoльзование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и нoмерах гостиниц, — сообщили в МЧС.

В документе об изменениях правил противопожарного режима, который утвердило федеральное правительство, не было пояснений касательно того, что же считать открытым огнем. Главный вопрос — о значает ли это, что россиянам теперь нельзя курить на балконе?

Да, нельзя, подтвердили в МЧС. Вместе с тем на балконах и лоджиях нельзя жарить шашлыки и зажигать свечи.

— К ответственности будут по большей части привлекаться курильщики, чья вредная привычка стала причиной пожара, — пояснили ТАСС в пресс-службе ведомства, добавив, что по статистике 60% пожаров на балконах возникают из-за непотушенных окурков.

izm — К ответственности будут по большей части привлекаться курильщики, чья вредная привычка стала причиной пожара, — пояснили в пресс-службе МЧС, добавив, что по статистике 60% пожаров на балконах возникают из-за непотушенных окурков Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Автор цитаты Наказание прописано в ст. 20.4 КоАП о нарушениях требований пожарной безопасности — это штраф в размере до 5 тыс. рублей. При серьезных последствиях может наступить и уголовно-правовая ответственность.

Новые требования с октября будут предъявляться также к медицинским учреждениям и кинотеатрам. В больницах детские палаты и палаты для тяжелобольных можно располагать только на нижних этажах, чтобы избежать заминок во время эвакуации. Кинотеатры же теперь обязаны информировать зрителей о том, что делать, если начнется пожар.

У сотрудников кинотеатров, кроме того, с 29 октября появится право спрашивать паспорт у посетителей — соответствующий законопроект Госдума приняла в этом году. Это нужно на случай, если контролер засомневается в том, что зритель проходит под возрастную маркировку. То же самое касается книжных магазинов и ларьков с прессой. Ранее в беседе с «Известиями» юрист, однако, отмечал, что закон о возрастных маркировках и так разрешал продавцам запрашивать документы.

С конца месяца также будет ограничено размещение информационной продукции категории «18+» в радиусе 100 м от образовательных учреждений, поликлиник и домов творчества.

2 млн россиян — повышение зарплаты

На повышение зарплаты с октября могут рассчитывать некоторые категории бюджетников, которых не вписали в майские указы президента — это так называемая третья категория. К первой категории бюджетников относят, в частности, врачей и учителей, ко второй — работники региональных управлений федеральных ведомств. В третью категорию входят технические сотрудники госучреждений, которые обслуживают здания, нянечки в детсадах, социальные психологов в реабилитационных учреждениях, сотрудники кадровых отделов и другие. Их зарплата с 1 октября должна вырасти на 4,3%.

Речь идет о бюджетных учреждениях, которые находятся в федеральном ведении. Решение по регионам и муниципалитетам принимают губернаторы — всем им еще до начала года были направлены соответствующие рекомендации их Москвы. Повышение также предусмотрено для федеральных госслужащих с классными чинами юстиции, сотрудников Министерства иностранных дел и других.

izm Зарплата технических сотрудников госучреждений, которые обслуживают здания, нянечек в детсадах, социальных психологов в реабилитационных учреждениях, сотрудников кадровых отделов и других с 1 октября должна вырасти на 4,3% Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Скорее всего, зарплату повысят и сотрудникам других категорий, предположил в беседе с RT директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

— Эта индексация идет практически вровень с уровнем инфляции. Это законодательная компенсация, — отметил он.

Ремень безопасности для города и не только

По городу и в пригороде детей можно будет перевозить только на автобусах, оснащенных ремнями безопасности. Это требование, по информации пресс-службы ГИБДД, начнет действовать 1 октября. Ранее оно предъявлялось только для перевозок между городами и странами.

— Кроме того, сопровождающие перед началом движения автобуса и в процессе перевозки будут обязаны контролировать, пристегнулись ли дети ремнями безопасности, — сообщили в ГИБДД. — Также в их обязанности теперь входит не допускать, чтобы дети поднимались с мест и передвигались по салону автобуса во время движения.

Наличие ремней может быть решающим фактором для спасения ребенка в случае ДТП, напоминают в автоинспекции. По подсчетам ведомства, за 8 месяцев этого года зарегистрировано 468 ДТП, в которые попали автобусы и в которых пострадали дети: четверо погибли, из них трое не были пристегнуты.

izm По городу и в пригороде детей можно будет перевозить только на автобусах, оснащенных ремнями безопасности Фото: Global Look Press/ZUMA

Вместе с тем правительство упростило требования для перевозчиков по документам. В частности, теперь им не придется по три года хранить бумаги о поездке — достаточно 90 дней. Кроме того, подавать информацию о перевозке детей в городе и пригороде достаточно за сутки — раньше это нужно было делать за два дня.

Хостелам ужесточили правила

О запрете хостелов в многоквартирных домах разговоры велись последние несколько лет. Соответствующий законопроект был принят в марте. Изначально депутаты планировали, что он вступит в силу через 10 дней после официальной публикации, но Совет Федерации потребовал увеличить переходный период, чтобы не разорились владельцы гостиниц и не пострадали туристы, уже забронировавшие хостелы.

Автор цитаты 60% хостелов в Москве, например, расположены в жилых домах, причем большую часть из них легализовать не получится.

С 1 октября закон наконец вступает в силу. Он гласит, что гостиницы можно открыть в жилом доме, если речь идет о нежилых помещениях с отдельным входом. Кроме того, они должны быть оборудованы охранной сигнализацией и противопожарной системой.

izm О запрете хостелов в многоквартирных домах разговоры велись последние несколько лет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Новые законодательные ограничения способствуют перераспределению рынка. Часть хостелов вынуждена будет прекратить работу, а другие, скорее всего, уйдут в теневой формат, — отмечала в беседе с «Известиями» замдиректора департамента консалтинга Colliers International Евгения Тучкова. — Но рано или поздно они будут закрыты.

Кредиторам и заемщикам установили границы

1 октября начнут действовать новые правила ЦБ по банковскому обслуживанию банковских лиц, разработанные с целью снизить долговую нагрузку на население. Банки, прежде чем принять решение о выдаче кредита, должны рассчитывать показатель долговой нагрузки (сокращенно ПДН).

Высокий показатель не повод отказывать клиенту. Однако при таком раскладе банк обязан заморозить на счетах больше резервных средств. Расчет на то, что банкам невыгодно выдавать потребительские кредиты лицам из категории повышенного риска из-за возможной потери лицензии, а граждане таким образом более обдуманно подойдут к своей кредитной истории.

izm 1 октября начнут действовать новые правила ЦБ по обслуживанию банковских лиц, разработанные с целью снизить долговую нагрузку на население Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Автор цитаты Вместе с тем новое требование не действует на образовательные кредиты и ипотеку, в выплате которой помогает государство, если долговая нагрузка не превышает 60% от зарплаты.

Кроме того, ПДН с 1 октября должны высчитывать и микрофинансовые организации. Такое требование начинает действовать для них, если речь идет о займе более 10 тыс. рублей. При показателе долговой нагрузки выше 50% микрокредиторы обязаны заморозить половину предоставляемого займа на собственных счетах. С начала следующего года это требование ужесточат, повысив планку до 65%.

Ряд экспертов опасались, что введение ПДН для банков вынудит граждан идти к микрофинансовым организациям. Самый страшный драконовский метод, порушивший жизни множества людей, — отбор жилья. С 1 октября, по новому закону, они не имеют права выдавать кредиты под залог жилья, в том числе доли в квартирах.

Отказ от гражданства одним заявлением

Обладателям российского паспорта будет достаточно подать письменное уведомление о выходе из гражданства другого государства, а не ждать годами ответа из той страны. Уведомление с 17 октября будут принимать органы МВД, в том числе по месту фактического пребывания, а не только по прописке.

Основной причиной принятия соответствующей поправки стали многочисленные случаи игнорирования запросов о выходе из гражданства Украины. Теперь уведомления российского МВД будет достаточно даже для того, чтобы устроиться на госслужбу и в правоохранительные органы.

izm Обладателям российского паспорта будет достаточно подать письменное уведомление о выходе из гражданства другого государства, а не ждать годами ответа из той страны Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Кроме того, государство упростило требования для тех, кто претендует на российское гражданство. Теперь по упрощенной схеме его смогут получить квалифицированные специалисты (в частности, врачи и инженеры) не после трех, а после одного года работы на территории России.

НДС, суды и ДТП

С 1 октября ставки НДС на фрукты и ягоды снижаются с 20% до 10%. Такие поправки Госдума приняла после поручения президента Владимира Путина, которого о льготах попросили садоводческие хозяйства. Обратная ситуация с пальмовым маслом: для него заканчиваются льготы, действовавшие 15 лет.

Большие изменения ждут судебную систему: в России заработают кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции, два соответствующих военных суда и Центральный окружной военный суд. Они будут рассматривать жалобы на решения по административным правонарушениям общей юрисдикции, которые уже вступили в силу. Кроме того, начинают действовать поправки, которые называют «сплошной кассацией», — суды не будут предварительно отбирать жалобы для коллегиального рассмотрения.

— «Сплошная кассация» позволит более эффективно исправлять судебные ошибки и повысит правовую защиту граждан и бизнеса, — приводит слова председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева «Парламентская газета».

izm С 1 октября ставки НДС на фрукты и ягоды снижаются с 20% до 10% — такие поправки Госдума приняла после поручения президента Владимира Путина, которого о льготах попросили садоводческие хозяйства Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Есть также новость для автомобилистов. С 1 октября, согласно поправкам в закон об ОСАГО, увеличивается предельная сумма выплат в случае, если ДТП оформлено без участия сотрудников ГИБДД — со 100 тыс. до 400 тыс. рублей. Раньше в пилотном формате это правило действовало в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Такой расклад возможен, если в аварию попали две машины и обошлось без жертв. Водители должны иметь ОСАГО и согласиться в показаниях. Кроме того, всё должно быть зафиксировано с помощью аппаратуры ГЛОНАСС или специального приложения для смартфона и занесено в специальную систему, иначе придется рассчитывать на выплату до 100 тыс. рублей.