С 1 октября хостелы в жилых домах будут вне закона

Хостелы и мини-отели продолжают работать как апартаменты, несмотря на то что 1 октября вступает в силу закон, который запрещает гостиницы в жилом фонде. Теперь отель должен будет иметь отдельный вход. При этом 60% хостелов в Москве находятся в жилом фонде и большую часть перевести в нежилой невозможно. Многие владельцы уходят в тень, осваивают формат посуточной аренды, чтобы избежать налогов, или сдают комнату целиком, поскольку закон никак это не ограничивает. Некоторые, возможно, в будущем, сменят название, например, на «доходные дома».