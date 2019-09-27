В Кремле прокомментировали запрет курения на балконах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал принятый правительством новый запрет на курение и приготовление шашлыков на балконах квартир. По его словам, в Кремле позитивно относятся к любым решениям, которые помогают спасти человеческие жизни.

«Мы знаем, сколько возникает пожаров, Многие имеют трагические последствия, общественный резонанс», — сказал Песков журналистам в пятницу, 27 сентября.

По словам представителя Кремля, президент России Владимир Путин не приветствует курение и является сторонником здорового образа жизни. Соответственно, практически все служащие, которые обеспечивают работу главы государства, не курят, отметил Песков.

«Сейчас остались считанные единицы коллег, которые курят. Их меньше, чем пальцев на руке. В целом это весьма непопулярно, что отрадно», — добавил он.

26 сентября стало известно, что с 1 октября текущего года в России будет запрещено испoльзование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в комнатах общежитий и номерах гостиниц. Проект противопожарной безопасности подразумевает в том числе запрет на зажигание свечей, жарку шашлыков на балконах жилых объектов. Также вступят в силу новые правила противопожарной безопасности в кинотеатрах и больницах.

По словам директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината Еникеева, такая инициатива рассчитана на то, чтобы сформировать культуру курения. За нарушение правил предусмотрена ответственность по статье Административного кодекса о нарушении требований пожарной безопасности. Санкции статьи предусматривают наказание в виде предупреждений и штрафов для физических лиц в размере до 3 тыс. рублей либо до 5 тыс. рублей, если в результате нарушений правил возник пожар.