У Boeing 767 загорелась стойка шасси при посадке в Барнауле
У самолета Boeing 767 при посадке в Барнауле загорелась стойка шасси. Об этом в среду, 25 сентября, сообщает «Интерфакс».
«При посадке самолета Boeing 767, выполнявшего рейс из вьетнамского Камраня, загорелась правая стойка шасси», — уточнил собеседник информагентства.
По его словам, всех пассажиров эвакуировали. Информации о пострадавших не поступало.
16 сентября сообщалось о самолете авиакомпании Red Wings, у которого загорелся двигатель перед вылетом из Черногории в Санкт-Петербург.