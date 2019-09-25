У Boeing 767 загорелась стойка шасси при посадке в Барнауле

У самолета Boeing 767 при посадке в Барнауле загорелась стойка шасси. Об этом в среду, 25 сентября, сообщает «Интерфакс».

«При посадке самолета Boeing 767, выполнявшего рейс из вьетнамского Камраня, загорелась правая стойка шасси», — уточнил собеседник информагентства.

По его словам, всех пассажиров эвакуировали. Информации о пострадавших не поступало.

16 сентября сообщалось о самолете авиакомпании Red Wings, у которого загорелся двигатель перед вылетом из Черногории в Санкт-Петербург.