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В Канаде самолет экстренно сел из-за попадания диких гусей в двигатель

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Swoop совершил вынужденную посадку в аэропорту Эбботсфорд в канадской провинции Британская Колумбия. Об этом 10 сентября сообщил телеканал CTV. Один из пассажиров снял этот момент на видео.

Инцидент произошел сразу после взлета. В правый двигатель попала стая диких гусей, в результате произошло несколько огненных вспышек.

По словам очевидцев, лайнер стало трясти, свет погас, а затем опять включился, в салоне появился запах дыма, сообщает телеканал «360».

Самолет, следовавший в Эдмонтон, успешно приземлился через 23 минуты после того, как поднялся в воздух.

На борту лайнера находились 176 пассажиров. В результате происшествия никто не пострадал, уточняет «Федеральное агентство новостей».

10 сентября самолет авиакомпании Red Wings, совершавший рейс из Москвы в Анталью, совершил вынужденную посадку в аэропорту Краснодара. По предварительной информации, причиной инцидента стала техническая неисправность.

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