В Канаде самолет экстренно сел из-за попадания диких гусей в двигатель

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Swoop совершил вынужденную посадку в аэропорту Эбботсфорд в канадской провинции Британская Колумбия. Об этом 10 сентября сообщил телеканал CTV. Один из пассажиров снял этот момент на видео.

Инцидент произошел сразу после взлета. В правый двигатель попала стая диких гусей, в результате произошло несколько огненных вспышек.

“I started seeing flames coming out of the right engine.” Passengers describe the terrifying moments before the plane they were on made an emergency landing in #Abbotsford. https://t.co/VCYOvhiuAh pic.twitter.com/hxto3cY2Rg — Allison Hurst (@AllisonM_Hurst) 11 сентября 2019 г.

По словам очевидцев, лайнер стало трясти, свет погас, а затем опять включился, в салоне появился запах дыма, сообщает телеканал «360».

Самолет, следовавший в Эдмонтон, успешно приземлился через 23 минуты после того, как поднялся в воздух.

На борту лайнера находились 176 пассажиров. В результате происшествия никто не пострадал, уточняет «Федеральное агентство новостей».

10 сентября самолет авиакомпании Red Wings, совершавший рейс из Москвы в Анталью, совершил вынужденную посадку в аэропорту Краснодара. По предварительной информации, причиной инцидента стала техническая неисправность.