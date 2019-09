В Канаде самолет экстренно сел из-за попадания диких гусей в двигатель

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Swoop совершил вынужденную посадку в аэропорту Эбботсфорд в канадской провинции Британская Колумбия. Об этом 10 сентября сообщил телеканал CTV. Один из пассажиров снял этот момент на видео.

Инцидент произошел сразу после взлета. В правый двигатель попала стая диких гусей, в результате произошло несколько огненных вспышек.

“I started seeing flames coming out of the right engine.” Passengers describe the terrifying moments before the plane they were on made an emergency landing in #Abbotsford. https://t.co/VCYOvhiuAh pic.twitter.com/hxto3cY2Rg