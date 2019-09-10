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Самолет Москва — Анталья вынужденно сел в Краснодаре из-за поломки

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Самолет авиакомпании Red Wings, совершавший рейс из Москвы в Анталью совершил вынужденную посадку в аэропорту Краснодара. Об этом сообщили ТАСС во вторник, 10 сентября, в пресс-службе авиаузла.

Воздушный лайнер Airbus A321-231 вылетел из аэропорта Домодедово, развернулся над Черным морем и вернулся в Россию. «По предварительным данным, причиной посадки стала техническая неисправность», — отметили в пресс-службе. На борту самолета находились 215 пассажиров.

Накануне самолет авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из Владивостока, приземлился в московском аэропорту Шереметьево после экстренной посадки в Нижнем Новгороде. Причиной экстренной посадки стала смерть 63-летнего пассажира.

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