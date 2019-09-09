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Рейс из Владивостока сел в Москве после вынужденной посадки в Нижнем Новгороде

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Самолет авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из Владивостока, приземлился в московском аэропорту Шереметьево после экстренной посадки в Нижнем Новгороде. Об этом говорит табло прилета воздушной гавани в понедельник, 9 сентября.

Причиной экстренной посадки стала смерть 63-летнего пассажира. По предварительным данным, у мужчины произошел сердечный приступ. Поднявшиеся на борт самолета медики подтвердили, что пассажир скончался.

Ранее, 5 сентября, самолет авиакомпании «Руслайн», следовавший по маршруту Воронеж – Санкт-Петербург после взлета развернулся и совершил экстренную посадку. Причиной стала техническая неисправность в системе энергоснабжения. Накануне, 4 сентября, другой борт того же рейса также совершил вынужденную посадку в Воронеже.

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