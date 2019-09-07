Прямой эфир

Самолет с 600 паломниками на борту совершил жесткую посадку в Нигерии

0
Фото: Global Look Press/Bayne Stanley/ZUMAPRESS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самолет, на борту которого находились более 600 паломников, возвращавшихся из Саудовской Аравии, совершил жесткую посадку в аэропорту города Минна в Нигерии. Об этом в субботу, 7 сентября, сообщило издание Mirror.

Лайнер Boeing 744 совершил посадку на последнем заходе в аэропорт. Его протащило вдоль взлетно-посадочной полосы несколько десятков метров.

В результате ЧП никто не пострадал, пассажиры отделалась испугом.

Отмечается, что причиной крушения могла стать техническая неисправность одного из двигателей воздушного судна.

19 августа Boeing 757-200 авиакомпании Delta Airlines получил повреждения корпуса во время жесткой посадки на Азорских островах в Португалии. Инцидент произошел во время приземления в аэропорту города Понта-Делгада.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Самолет Air Asia сел в аэропорту Мальдив с горящим двигателем
Самолеты с участниками обмена вылетели из Москвы и Киева

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019