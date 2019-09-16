Очевидцы сообщили о загоревшемся в Черногории двигателе российского самолета

В Черногории очевидцы рассказали о загоревшемся двигателе российского самолета авиакомпании Red Wings. Об этом 16 сентября сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что лайнер прибыл из Москвы. При этом очевидцы заявили, что возгорание произошло перед рейсом в Санкт-Петербург.

На месте инцидента работают экстренные службы. Другие подробности на данный момент неизвестны.

Днем ранее стало известно, что в Красноярске пассажирский самолет Як-42 совершил аварийную посадку. Предположительно, причиной инцидента стал отказ одного из двигателей.