Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Красноярске

Пассажирский самолет Як-42 совершил аварийную посадку в аэропорту Емельяново в Красноярске из-за технической неисправности. Лайнер выполнял рейс из Талакана в Уфу, сообщает РЕН ТВ.

Всего на борту судна находились 116 пассажиров и восемь членов экипажа. По предварительным данным, никто не пострадал. Предположительно, причиной аварийной посадки стал отказ одного из двигателей.

Информацию о технической неисправности Як-42 подтвердили журналистам ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю. При этом представители ведомства отметили, что аварийной посадки не было.

«Як-42 пролетал мимо Красноярска, сообщил, что у него что-то сломано, сел в штатном режиме», — сказал собеседник агентства.

15 августа самолет Airbus A321 с 226 пассажирами, вылетевший из московского аэропорта Жуковский в Симферополь, совершил аварийную посадку на кукурузном поле в Раменском районе Подмосковья. По предварительным данным, на взлете в двигатели лайнера попали птицы, из-за чего один мотор отказал, а второй работал с сильными неполадками. Благодаря профессионализму пилотов жертв удалось избежать.