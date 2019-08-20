Фюзеляж аварийно севшего в кукурузу A321 приподняли с грунта

Специалисты с помощью пневмоподушек приподняли с грунта фюзеляж самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершившего 15 августа аварийную посадку на поле с кукурузой в Подмосковье. Об этом во вторник, 20 августа, ТАСС сообщили в оперативном штабе по ликвидации последствий авиаинцидента.

«Продолжает работать комиссия Межгосударственного авиационного комитета, специалисты компании Airbus», — заявил собеседник агентства.

Ранее во вторник демонтировали один из двигателей А321. Подготовительные работы к эвакуации самолета с поля планируется завершить в ближайшие дни. Подготовку воздушного судна к эвакуации начали в воскресенье, 18 августа. На следующий день в самолете полностью демонтировали внутреннюю обшивку и пассажирские кресла.

15 августа самолет Airbus А321 с 226 пассажирами на борту вылетел из аэропорта Жуковский в Симферополь, однако спустя несколько минут после взлета в оба двигателя попали птицы. В результате лайнер совершил экстренную посадку в поле.

Никто не погиб, за медпомощью обратились 76 человек. Президент России Владимир Путин присвоил пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину звания Героев России.