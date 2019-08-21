Прямой эфир
Сюжет:

Экипаж севшего на кукурузном поле А321 пригласили отдохнуть в Крыму

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экипаж авиалайнера А321, совершившего жесткую посадку в Подмосковье, пригласили на отдых в Крым. Об этом в среду, 21 августа, сообщил мэр Ялты Алексей Челпанов.

Полоса спасения: кто и как сотворил московское «чудо на Гудзоне»
Авария под Жуковским обнажила проблемы с орнитологической безопасностью аэропортов

«От имени всех ялтинцев мы пригласили героический экипаж и их семьи на отдых в Ялту и готовы оказать всю необходимую помощь в размещении в одной из южнобережных здравниц», — цитирует его «РИА Новости».

По словам градоначальника, письмо с приглашением уже отправлено в «Уральские авиалинии».

Челпанов подчеркнул, что климат южного берега Крыма хорошо подходит для восстановления сил и реабилитации людей, которые много времени проводят в небе.

Airbus А321 «Уральских авиалиний» с 226 пассажирами на борту вылетел утром 15 августа из аэропорта Жуковский в Симферополь. Спустя несколько минут после взлета в оба двигателя попала стая птиц. В результате лайнер совершил экстренную посадку на «брюхо» в кукурузном поле. Никто не погиб, за медпомощью обратились 76 человек.

Президент России Владимир Путин присвоил пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину звания Героев России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинский депутат восхитился подвигом пилотов А321
Появилось видео из салона севшего в поле самолета А321

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019