Экипаж севшего на кукурузном поле А321 пригласили отдохнуть в Крыму

Экипаж авиалайнера А321, совершившего жесткую посадку в Подмосковье, пригласили на отдых в Крым. Об этом в среду, 21 августа, сообщил мэр Ялты Алексей Челпанов.

«От имени всех ялтинцев мы пригласили героический экипаж и их семьи на отдых в Ялту и готовы оказать всю необходимую помощь в размещении в одной из южнобережных здравниц», — цитирует его «РИА Новости».

По словам градоначальника, письмо с приглашением уже отправлено в «Уральские авиалинии».

Челпанов подчеркнул, что климат южного берега Крыма хорошо подходит для восстановления сил и реабилитации людей, которые много времени проводят в небе.

Airbus А321 «Уральских авиалиний» с 226 пассажирами на борту вылетел утром 15 августа из аэропорта Жуковский в Симферополь. Спустя несколько минут после взлета в оба двигателя попала стая птиц. В результате лайнер совершил экстренную посадку на «брюхо» в кукурузном поле. Никто не погиб, за медпомощью обратились 76 человек.

Президент России Владимир Путин присвоил пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину звания Героев России.