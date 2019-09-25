На программу развития транспорта в Татарстане направят 13,2 млрд рублей

В Республике Татарстан с 2019 по 2024 год планируют направить 13,2 млрд рублей на программу развития городского транспорта. Информация об этом следует из постановления правительства республики.

В 2019 году на реализацию программы направлено больше всего средств — 2,78 млрд рублей. В 2020 и 2021 годах на эти цели планируют выделить по 2,29 млрд рублей, в 2022–2024 годах — по 1,94 млрд рублей, пишет InKazan.ru.

Целью программы является развитие автомобильного, городского электрического транспорта, в том числе метро. К 2024 году пассажиропоток в автобусах планируют увеличить до 216,2 млн человек, в трамваях — до 42 млн, в метро — до 27,2 млн человек, в троллейбусах — до 27,1 млн.

Ранее в среду сообщалось, что в Казани запланировано строительство 26 новых станций метрополитена. Ведется проектирование четырех станций второй ветки.