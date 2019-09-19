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Реестр недобросовестных кондукторов создадут в Казани

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Ассоциация автотранспортных предприятий Республики Татарстан создаст реестр недобросовестных кондукторов в Казани. Об этом рассказал президент ассоциации Сергей Темляков во время рейда по проверке автобусных кондукторов.

«Есть кондукторы, которые хотят заработать на свой карман. Сейчас ведется большая работа, на каждом предприятии есть своя контрольно-ревизионная служба. Руководство предприятий считает, что должен быть создан реестр тех сотрудников, которые были уволены за несоблюдение трудовых норм», — цитирует Темлякова ИА «Татар-информ».

Реестр создадут на базе Ассоциации автотранспортных предприятий. Входящие в нее фирмы не возьмут на работу уволенного за нарушения сотрудника.

В конце августа сообщалось, что жители Казани жалуются на поддельные билеты, которые всё чаще стали получать от кондукторов в общественном транспорте. Это связано с внедрением системы оплаты проезда банковской картой.

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