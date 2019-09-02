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Татарстан первым в России протестирует новые «МАЗы»

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В Казани до 2020 года пройдут тесты новых пассажирских городских автобусов. Об этом стало известно на встрече Чрезвычайного и Полномочного посла Белоруссии в России Владимира Семашко с главой пассажирских транспортных предприятий Казани.

Как сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу автотранспортного предприятия, тест-драйв будет длиться неделю. Жители Казани первыми в России получат возможность оценить новые модели автобусов и их современный дизайн. Речь идет об автобусах марки «МАЗ-303». Они работают на сжиженном газе.

По словам белорусского дипломата, Казань — пример города, где грамотно и правильно эксплуатируются автобусы.

Ранее сообщалось, что в Казани с 6 сентября пройдет чемпионат России по водно-моторному спорту в классе «аквабайк». Соревнования будут проходить в акватории озера Нижний Кабан.

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